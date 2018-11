In Bad Schussenried ist am Mittwoch ein Einbruchsversuch gescheitert. Das teilt die Polizei mit.

Kurz nach 17 Uhr machte sich ein Unbekannter im Sägemühleweg am Fenster einer Firma zu schaffen. Ein Angestellter bemerkte das. Er öffnete das Fenster und blickte dem Einbrecher direkt ins Gesicht. Der erschrak und rannte sofort weg. Mit seinem Werkzeug in der Hand flüchtete er in Richtung Bahnhof. Die Polizei suchte sofort nach dem Unbekannten, bisher ohne Erfolg.

Wie der Zeuge mitteilte, war der Einbrecher 20 bis 25 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und trug einen blauen Kapuzenpullover. Die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen. Er trug auch eine dunkelblaue Jeans mit auffallend gezackter Naht an der Seite, dazu schwarze Turnschuhe mit weißen Streifen.