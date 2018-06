Der Schussenrieder Gemeinderat soll in seiner Sitzung am Donnerstag, 21. Juni, von 18 Uhr an im kleinen Saal der Stadthalle entscheiden, ob die Öffnungszeiten im Zellerseefreibad angepasst werden. Auch die weitere Entwicklung des Bads von 2019 an ist Thema.

Außerdem stellt in der Sitzung ein zweites Büro sein Angebot zur Erstellung des Raumprogramms für die Sporthallensanierung vor und der Rat befasst sich mit dem weiteren Vorgehen bei diesem Thema. Zu Beginn der Sitzung können Bürger Fragen stellen.

Im Vorfeld der Gemeinderatswahl 2019 ist zu entscheiden, ob die unechte Teilortswahl abgeschafft wird und die Sitzverteilung zwischen den Teilorten ist zu überprüfen. Weitere Themen sind unter anderem die Bebauungspläne Schussenursprung III in Roppertsweiler und Unterer Ösch in Hopferbach, der Jahresabschluss 2017 des städtischen Baubetriebshof, die Wasserversorgung für Steinhausen sowie die Umwandlung der Klein- in eine Regelgruppe im Kindergarten Steinhausen.