Das Zellerseebad soll ein weiteres Jahr als Freibad betrieben werden, mit den vorhandenen Attraktionen im Wasser und mit einer Badeaufsicht. Der Gemeinderat Bad Schussenried beauftragte die Verwaltung, beim Betreiber PVM diese Option anzufragen. Das Bad, so der Wunsch, soll dann künftig von 9 bis 21 Uhr geöffnet haben.

Wie Bürgermeister Achim Deinet in der Gemeinderatssitzung Ende vergangener Woche mitteilte, strebt der Betreiber PVM eigentlich einen langjährigen Pachtvertrag an. Ob PVM auch dazu bereit wäre, erneut einen Vertrag für nur ein Jahr abzuschließen, ist daher noch unklar. Deinet erläuterte zudem die seit der vorherigen Sitzung eingegangenen Stellungnahmen der Württembergischen Gemeindeversicherung (WGV) und das Rechtsgutachten einer Anwaltskanzlei.

Egal ob Badestelle oder Freibad – der Zellersee bleibt eine öffentliche Einrichtung. Und damit bleibt die Verkehrssicherungspflicht beim Betreiber, der Gemeinde. So stellt es zumindest das Rechtsgutachten der Anwaltskanzlei dar, die sich dabei wiederum auf die gutachterliche Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Badewesen bezieht.

Wird das Bad weiterhin wie bisher als Freibad betrieben, ist eine Badeaufsicht zwingend notwendig, genauso wie feste Badezeiten. Doch wie sieht es aus, wenn es sich um eine Badestelle handelt? Auch in diesem Fall, stellt die Anwaltskanzlei fest, gilt: Solange ein Badesteg oder sonstige Attraktionen sich im Wasser befinden, braucht es eine Aufsicht. Auch wenn das Areal als Badestelle deklariert wird, bleibt die Haftung der Gemeinde bestehen. Die Gemeinde steht also vor der Entscheidung, entweder alle Attraktionen abzubauen oder auch bei einer Umwandlung in eine Badestelle eine Aufsicht zu stellen und Nutzungszeiten zu definieren. Außerhalb dieser Zeiten müsste die Anlage gesperrt werden, schreibt die Kanzlei. Ähnlich sieht es die WGV. Werden der Badesteg oder eine Badeinsel nicht abgebaut, braucht es eine Aufsicht und klare Öffnungszeiten.

Das Freibad wie früher in Eigenregie zu betreiben, ist nicht möglich. Diese Option schloss Deinet klar aus. Es gebe auf dem freien Markt einfach kein Personal. Für den Fall einer langfristigen Verpachtung liegt eine Zusage von PVM zu. Die Kosten bei den bisherigen Öffnungszeiten würden sich laut Verwaltung auf 99 000 Euro belaufen. Mit Öffnungszeiten von 9 bis 21 Uhr würde sich der Betrag auf 107 300 Euro erhöhen. Die Kosten für eine Badestelle, mit Öffnungszeiten von 7 bis 20 Uhr, schätzt die Verwaltung auf 65 000 Euro. Die Kosten für einen eventuellen Rückbau des Badestegs und der anderen Attraktionen sind noch unklar.

In der Diskussion stellten die Freien Wähler erneut klar, dass ihnen eine Badeaufsicht wichtig ist, vor allem wegen der vielen jungen Besucher des Bads. Auch müsse die Frage geklärt werden, wie es mit der Gastronomie am See weitergehe, so Wolfgang Dangel. Alexander Eisele (FUB/BL) sagte, dass die Mitglieder seiner Fraktion hin- und hergerissen seien. Man sei sich bewusst, dass eine Entscheidung fallen müsse. Da aber immer noch nicht alle Fragen beantwortet seien, sehe man sich heute nicht dazu in der Lage. Entscheide man sich für die Badestelle, sei das eine endgültige Entscheidung. „Uns ist bewusst, wie wichtig dieses Thema den Schussenriedern ist“, sagte er, daher wolle seine Fraktion die Entscheidung nicht übers Knie brechen. Eisele beantragte daher, mit dem Betreiber PVM nur für ein weiteres Jahr einen Vertrag abzuschließen und im Laufe des Jahres sich dann erneut mit dem Thema zu befassen. Deinet wies darauf hin, dass er nicht wisse, ob PVM interessiert daran sei, erneut einen Vertrag für nur zwölf Monate abzuschließen.

Die CDU sprach sich dafür aus, das Bad in eine reine Badestelle umzuwandeln. „Das sind 40 000 Euro mehr an Kosten für etwa drei Monate baden“, sagte Peter Vollmer. Mit Hinblick auf die Haushaltsberatungen und die vielen Pflichtaufgaben plädierte er dafür, nicht einfach wie bisher weiterzumachen.

Bei der Abstimmung stimmten elf für und fünf gegen den Vorschlag, ein weiteres Jahr das Bad als Freibad zu betreiben.