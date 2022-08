Zeitreise im Museumsdorf Kürnbach

Rund um das Leben der Kinder vor 100 Jahren dreht sich alles beim Familiensonntag im Museumsdorf Kürnbach am Sonntag, 28. August. Von 10 bis 18 Uhr finden Mitmachaktionen und Führungen für die ganze Familie statt. Die Seniorentheatergruppe entführt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit ihrem Stück „‘S Leba eba“ in die Vergangenheit.

Der Alltag junger Menschen war früher davon bestimmt, dass die Kinder auf dem Hof mithelfen mussten: So helfen die Kinder auch beim Familiensonntag den Waschfrauen mit hochgekrempelten Ärmeln und Waschbrett bei ihrer Arbeit wie anno dazumal. Außerdem können sie selbst einmal Wolle mit einer Handspindel spinnen. Bei den Dreschfleglern können die Kleinen eine Blähmühle bedienen und erleben, wie Spreu vom Getreide getrennt wird. Die Kinder waschen mit dem Kürnbacher Förderverein ihre eigenen Kartoffeln und können sie dann direkt frisch gedämpft probieren.

Beim Familiensonntag entdecken die Kleinen auch, mit welchen Gegenständen ihre Urgroßeltern gespielt haben: Mit dem Museumsseiler drehen sich die Kinder ihr eigenes Springseil, sie basteln Bälle aus alten Stoffresten und bauen Holzbögen und Propeller aus Holz. Die jungen Besucherinnen und Besucher können sich außerdem an alten Spielen wie Dosenwerfen, Tauziehen und Sackhüpfen versuchen. Und eine Fahrt im Planwagen oder mit der Mini-Dampfbahn des Schwäbischen Eisenbahnvereins ist ebenfalls möglich.

Im alten Schul- und Rathaus können die Kinder ihre eigenen Schulhefte basteln und wie die Urgroßeltern Sütterlin schreiben üben. Dass Schule früher jedoch nicht immer lustig war und wie der Kinderalltag vor hundert Jahren sich anfühlte, erfahren Familien bei den freien Führungen. Die Führungen finden um 10.30 Uhr, 13 Uhr und 15.30 Uhr statt und dauern etwa eine Stunde. Die Anmeldung erfolgt im Museumsladen.

Auch die erwachsenen Besucherinnen und Besucher können am Sonntag in die Vergangenheit eintauchen. Das Theaterstück „‘S Leba eba“ der Seniorentheatergruppe des Museumsdorfs nimmt das Publikum mit auf eine Reise in eine Zeit, als die Menschen sich mit ihren Kriegserlebnissen auseinandersetzen mussten und die Familien noch anders funktionierten als heute. Das Theaterstück wird um 11.30 Uhr und um 14.30 Uhr gespielt und ist für Museumsbesucherinnen und Museumsbesucher kostenlos.