Landrat Heiko Schmid eröffnet am Freitag Abend, 27. Juli, um 18 Uhr die „Experimentelle 20“ im Kloster Schussenried als Teil eines internationalen Ausstellungsprojekts. Zeitgenössische Kunst abseits akademischer Tradition, stilistischer Konvention oder modischer Trends – das ist das Grundprinzip der „Experimentelle 20“. „Die Experimentelle bietet der zeitgenössischen Kunst seit 1992 ein vielbeachtetes Forum“, freut sich Landrat Schmid. „Wir sind stolz, im Kloster Schussenried einmal mehr eine attraktive Ausstellung präsentieren zu können.“ Mit Ausstellungsorten in Deutschland, Österreich, Frankreich und der Schweiz ist die Experimentelle die größte europäische Schau dieser Art. In der Schussenrieder Ausstellung sind Skulpturen aus Holz, Stahl und Latex ebenso zu sehen wie Gemälde und Papier-Installationen. Gezeigt werden Arbeiten unter anderem von Herbert Stehle, Isa Dahl, Heike Pillemann, Ferose, Tim Ernst und Bernhard Tragut. Die Eröffnung durch Landrat Heiko Schmid ist um 18 Uhr im Kloster Schussenried. In die Ausstellung führt Dr. Albert Kümmel-Schnur ein. Die Öffentlichkeit ist dazu und zum anschließenden Stehempfang eingeladen.