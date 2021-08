Zehntklässler verlassen Schussenrieder Progymnasium

Das Progymnasium Schussenried hat seine Zehntklässler verabschiedet. Mit der Mittleren Reife in der Tasche wechseln sie nun entweder ans Wirtschaftsgymnasium oder auf das Wieland-Gymnasium nach Biberach. Mehr als die Hälfte der Schüler in der Klasse hat einen Preis oder ein Lob erhalten. Die fünf Preisträger sind Jonas Blaser, Nicole, Jaag, Indra Mahler, Selina Maucher und Laura Renn. Ein Lob haben Lisa Härle, Stella Heik, Marie Rauser-Härle und Lars Sasse erhalten. Auf dem Bild sind von links nach rechts in der obersten Reihe zu sehen: Laura Renn, Indra Mahler, Marie Rauser-Härle, Nicole Jaag und Lucia Braun. In der Mitte von links Klassenlehrerin Carmen Rapp, dann Julian Gläsle, Amelie Härle, Jannik Traub, Lars Sasse, Lisa Härle, Stella Heik und Jonas Blaser. Vorne stehen Elora Sigg, Dolores Kaiser und Selina Maucher. „Wir haben viel gelernt am Progymnasium. Nicht nur das Fachliche, sondern auch das Menschliche und Soziale: Wie man miteinander spricht und miteinander umgeht. Wir hatten immer das Gefühl, dass die Lehrer auch darauf schauen, wie es einem geht. Es war eine schöne Zeit!“, sagte Klassenprecherin Stella Heik bei der Verabschiedung. Foto: privat