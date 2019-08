World Blasmusik Days übertreffen alle Erwartungen

Die World Blasmusik Days (WBD) in Bad Schussenried sind ein voller Erfolg gewesen. Ungefähr 12 000 Besucher besuchten laut Veranstalter das Blasmusik-Festival vom 22. bis zum 25. August.

Chris Stephan, der Organisator der WBD, ist mit seiner Veranstaltung voll zufrieden. „Unsere Erwartungen wurden übertroffen“, sagt Stephan. Pro Tag seien ungefähr 3000 Besucher auf dem Festplatz-Gelände in Schussenried gewesen. Trotz der Massen an Blasmusik-Verrückten sei das Festival trotzdem ohne Zwischenfälle verlaufen. „Alles war absolut friedlich, es gab keinerlei Probleme“, so Stephan. Diese Information wurde auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ vom Polizeiposten in Schussenried bestätigt. Demnach habe es keinen Einsatz wegen dem Festival gegeben.

Wegen Lärmbelästigung gab es bei den WBD nur einen Anruf auf dem eigens dafür eingerichteten, Beschwerdetelefon. „Zu diesem Zeitpunkt hat der Wind die Musik wohl in Richtung der Häuser geblasen, danach war alles wieder in Ordnung“, sagt Chris Stephan. Bei der Gemeinde gab es ebenfalls nur einen Anruf bezüglich der WBD. „Bei der Stadt ging lediglich eine Nachfrage hinsichtlich der Genehmigungszeiten ein“, sagt Achim Deinet, Bürgermeister von Bad Schussenried.

Positive Rückmeldungen

Bürgermeister Deinet war selbst auf den WBD zu Gast und spielte beim Auftritt der Schussenrieder Stadtkapelle mit. Er zeigt sich erfreut über den Erfolg de Blasmusik-Festivals: „Es war eine hochkarätige Veranstaltung mit äußerst breiter künstlerischer Varianz. Mich hat die durchweg fröhliche und zufriedene Grundstimmung und das Miteinander auf dem gesamten Platz beeindruckt.“ Die Rückmeldungen, insbesondere auch zum bunten Fest für junge Leute, seien äußerst positiv gewesen. Neben Jugendlichen hätten sich Leute im Alter von 60 Jahren und älter, positiv bei Deinet zu Wort gemeldet. Organisator Chris Stephan erhielt für seine Veranstaltung ebenfalls viel Lob: „Die Leute auf dem Festplatz haben mich immer wieder erkannt und mir gesagt wie toll sie die Veranstaltung finden.“ Zu der ausgelassenen Stimmung gesellte sich zudem gutes Wetter. Von Beginn bis zum Ende des Festivals blieb es, bei angenehmen Temperaturen, trocken. Nächstes Jahr werden die World Blasmusik Days in Schussenried wieder herzlich willkommen geheißen. Vier große Feste fanden in diesem Jahr auf dem Festplatz statt oder werden noch stattfinden. „Damit ist die Belastungsgrenze für unsere Bürger erreicht“, sagt Deinet.

Die disziplinierte und ordentliche Grundhaltung der Besucher wurde ebenfalls durchweg positiv kommentiert. „Wer am Sonntagmorgen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen beim Aufräumen des Platzes bewusst beobachtet hat, weiß, wovon ich spreche“, so Deinet. „Die Wiesen sahen danach aus wie geleckt“, sagt der Organisator Chris Stephan. Insbesondere das ruhige Verhalten am Zeller See und die Bereitschaft, dort alle Hinterlassenschaften zu beseitigen, sei den Bürgern positiv aufgefallen.