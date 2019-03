Zum Wirtshaussingen sind alle Interessierten am Samstag, 23. März, von 19.30 Uhr an ins Gasthaus „Dicke Hilde“ in Bad Schussenried eingeladen. In geselliger Runde stimmen die Gäste Lieder an und werden dabei von Oßwald Grün an der Gitarre und dem Akkordeonspieler Eugen Oßwald. besser belammt als „Die Ossis“, begleitet. Seit sieben Jahren wird in der „Dicken Hilde“ das Brauchtum auf diese Wiese gepflegt.