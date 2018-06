Fußball-Bezirksligist FV Bad Schussenried will in der kommenden Saison wieder vorne angreifen. Mit Florian Harsch, Simon Kraft und Felix Bonelli hat der Verein drei junge Spieler vom Landesligisten FV Ravensburg II verpflichtet. Michael Mader hat beim sportlichen Leiter des FVS, Stefan Buck, nachgefragt.

Herr Buck, will der FV Bad Schussenried mit diesen Verpflichtungen nach den Sternen greifen und wieder in die Landesliga zurückkehren?

Wir wollen auf jeden Fall nicht mehr zwischen Platz sieben und zehn in der Bezirksliga Donau herumdümpeln. Unser Anspruch ist es schon, wieder ganz vorne mitzuspielen. Der Abstand zu Mengen und Hundersingen war in diesem Jahr einfach zu groß. Das muss besser werden. Es kommt natürlich darauf an, wie sich die drei neuen Spieler bei uns und in der Liga zurechtfinden werden. Zudem gibt es immer Dinge, die nicht planbar sind wie Verletzungen oder rote Karten. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir unsre Ziele erreichen können.

Wie ist denn der Kontakt zustande gekommen?

Sozusagen auf zwei Ebenen: Simon Kraft ist Schussenrieder, hat bis zur C-Jugend bei uns gespielt und ist dann nach Ravensburg gegangen. Der Kontakt ist nie abgerissen. Zudem hat unserer Trainer Arndt Schlichtig natürlich sehr gute Drähte nach Ravensburg, weil er dort Jugendtrainer war und die Spieler sehr gut kennt. Deshalb hat das Ganze jetzt auch geklappt, weil wir die drei Spieler von unseren Zielen und Ambitionen überzeugen konnten.

In der Vergangenheit hat der FV Bad Schussenried immer wieder propagiert, auf Eigengewächse zu setzen. Ist das jetzt eine Abkehr von diesem Konzept?

Nein, denn Kraft kommt aus unserer Jugend und die beiden anderen stammen aus Unteressendorf und Winterstettenstadt, also aus der unmittelbaren Nähe. Zudem sind alle drei Spieler mit 21 beziehungsweise 22 Jahren noch sehr jung. Sie passen also von daher sehr gut in unser Konzept.