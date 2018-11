Wilhelm-Schussen-Straße ist am Freitag gesperrt

Die Wilhelm-Schussen-Straße in der Bad Schussenrieder Innenstadt ist am Freitag, 30. November, ab 6 Uhr vom Nettomarkt bis zur Einfahrt Aulendorfer Straße komplett gesperrt. Es ist keine Zu- und Anfahrt möglich. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Anlieger werden gebeten, ihre Fahrzeuge aus dem gesperrten Bereich zu fahren. Die Sperrung dauert bis Samstag, 1. Dezember, um 20 Uhr.

Am Freitag 30. November, und Samstag, 1. Dezember, findet im Bereich der Wilhelm-Schussen-Straße der Krämer- und Pferdemarkt statt. Deshalb können von Freitag ab 6 Uhr bis Samstag um 20 Uhr die Bushaltestellen in der Innenstadt nicht angefahren werden. Dies sind die Bushaltestelle Bürgerstüble, Marktplatz und Bahnhofstraße. Eine Ersatzbushaltestelle ist in der Robert-Bosch-straße Höhe Gasthaus Schinderhannes eingerichtet. Am Samstag wird der Wochenmarkt in die Löwenstraße verlegt. Der Marktplatz ist mit dem Weihnachtsdorf belegt.