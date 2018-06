Beim alljährlichen Pensionärstreffen des Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Südwürttemberg in Bad Schussenried haben zahlreiche Rentner sowie langjährige Mitarbeiter die Möglichkeit wahrgenommen, alte Bekannte zu treffen und sich über Neuerungen des Unternehmens zu informieren.

So sprach der pflegerische Leiter der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Bad Schussenried, Hans-Peter Elsässer-Gaißmaier, über den Stand der Dinge beim Neubau des Abt-Siard-Hauses. Angesichts dessen, dass sich unweit des Klosters derzeit wie schon vor einigen Jahren eine große Baugrube befindet, scherzte Elsässer-Gaißmaier: „Wir machen immer noch keinen Tretbootverleih auf.“

Des Weiteren berichtete er über die organisatorische Umstrukturierung des ZfP, über Bauprojekte und neue Stationen in Biberach und Ulm sowie über den Anbau der Abteilung Suchterkrankungen in Bad Schussenried. Auch der geplante behindertengerechte Zugang über einen Aufzug am Verwaltungsgebäude und neue aufsuchende Behandlungsmöglichkeiten kamen zur Sprache.

Das Küchenteam des ZfP um den Küchenleiter Anton Eisele bewirtete die Besucher, die hauseigene Kapelle unterhielt mit Blasmusik.