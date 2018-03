Wiedergewählter Bürgermeister Deinet wird verpflichtet

Der am 28. Januar wiedergewählte Schussenrieder Bürgermeister Achim Deinet wird am Donnerstag, 22. März, um 19 Uhr im Bibliothekssaal des Klosters Schussenried feierlich in sein Amt verpflichtet. Formal betrachtet handelt es sich dabei laut Mitteilung der Stadt um eine öffentliche Gemeinderatssitzung, zu der alle Bürger der Stadt eingeladen sind. Stadtrat Hans Steyer, erster stellvertretender Bürgermeister im Ehrenamt, wird Bürgermeister Achim Deinet die Verpflichtungsformel abnehmen. Ans Mikrofon treten zudem Landrat Heiko Schmid und Bürgermeister Peter Diesch aus Bad Buchau, der für den Gemeindetag spricht.

Deinet tritt seine zweite Amtszeit an, er hatte sich mit 87,2 Prozent der Stimmen gegen zwei Gegenkandidaten durchgesetzt, die Wahlbeteiligung lag bei 48,1 Prozent.

Musikalisch umrahmt wird der Abend von Manuela Stolz an der Oboe und Kirchenmusikdirektor Matthias Wolf am Klavier. An den offiziellen Teil schließt sich ein Stehempfang in den Räumen des Klosters Schussenried an.