Wiederaufnahme des deutsch-französischen Austauschs

2007 fand zwischen dem französischen Collège de l‘Eichel und der Jakob-Emele-Realschule erstmals ein Schüleraustausch statt. Seitdem sind die Begegnungen mit den elsässischen Nachbarn unter der Leitung von Corinna Walker-Schaub und Larissa Heine fester Bestandteil des Bildungsangebots der JERS. Schüler*innen der 8. Klassen können am Austausch teilnehmen. Dieser besteht aus zwei fünftägigen Aufenthalten, untergebracht in den Familien der jeweiligen Austauschpartner*innen. Besonders für die Schüler*innen, die an der JERS Französisch lernen, stellt dieser Austausch eine große Motivation dar. Während der Schulunterricht meist künstliche Sprachsituationen schaffen muss, können die Lernenden die Fremdsprache erstmals in einer authentischen Sprachsituation anwenden.

In diesem Jahr standen in Frankreich (Anfang Mai) unter anderem ein Ausflug in die nahegelegenen Städte Straßburg und Épinal auf dem Programm. In letzterer besuchten die Jugendlichen das Bilddruckmuseum Imagerie d’Epinal. Neben diesen kulturellen Programmpunkten trafen sich die Schüler*innen in ihrer Freizeit häufig in Kleingruppen und gingen z.B. zusammen bowlen. So herzlich wie wir willkommen geheißen wurden, konnten sich Lehrer*innen, Schüler*innen und Eltern am Abend vor der Abreise bei einem leckeren Buffet im Collège über ihre Erfahrungen austauschen und voneinander verabschieden.

Der Rückaustausch fand Ende Juni statt. Nachdem die Austauschschüler*innen am Dienstag musikalisch begleitet durch die 6. Klasse unter der Leitung von Sabine Jacob und von Schulleiter Herr Binder begrüßt worden waren, folgte das Willkommen durch Bürgermeister Herr Deinet mit anschließendem Besuch des Bibliotheksaals im Kloster in Bad Schussenried. Beim Besuch der Jumptown in Bad Saulgau konnten sich die Jugendlichen im Trampolinpark auspowern. Auch in Deutschland verbrachten die Schüler*innen einen Tag in einer selbst gewählten Praktikumsstelle. Am Donnerstag stand eine Fahrt auf den Pfänder mit anschließender Schiffsfahrt von Bregenz bis Lindau auf dem Programm. Das gute Wetter in dieser Woche ermöglichte es den Jugendlichen, den letzten Abend gemeinsam am Zellersee zu verbringen. Auch bei der Verabschiedung am Freitagmorgen zeugte so manch trauriges Gesicht von gewachsenen Freundschaften und der positiven Erfahrung, die dieser Austausch für die Schüler*innen dargestellt hat.