Wie sich die Corona-Lage auf das Gemüt der Menschen in der Region auswirkt

Mit einer Sieben-Tages Inzidenz von 651,2 (Stand 12. November) ist der Landkreis Biberach weiterhin Spitzenreiter in Baden-Württemberg. Im November 2020 war die Inzidenz deutlich niedriger, doch damals war noch niemand geimpft, die Bundesregierung tat sich schwer, die Situation richtig einzuschätzen. Außer, um zum Supermarkt zu gehen, verließ viele kaum noch das Haus. Wir horteten Klopapier und Nudeln. Heute sind viele geimpft, doch sicher fühlen sich deshalb auch viele Geimpfte nicht. Die „Schwäbische Zeitung“ hat die Menschen in Bad Schussenried gefragt, wie es ihnen aktuell geht und wie gern sie noch das Haus verlassen.

Roswitha Neff, Geschäftsführerin des gleichnamigen Heimwerker- und Haushaltswarenfachhandels sagt: „Die Zahlen sind schon bedenklich. Vor allem, weil Baden-Württemberg wieder vorne dabei ist und der Landkreis noch mehr.“ Zwei Kunden betreten in diesem Moment das Geschäft und sie wendet sich an die beiden.

„Hast du ein mulmiges Gefühl, wenn du hier bei uns jetzt die Coronazahlen hörst vom Landkreis Biberach?“ fragt Neff. „Ja, aber ein riesengroßes mulmiges Gefühl!“ bestätigt ihr eine der Kundinnen. Etwas ernster fährt Roswitha Neff fort: „Die Coronakrise nimmt derzeit auf alles Einfluss und durch die Kontaktbeschränkungen und Schutzmaßnahmen nehmen die Leute mehr Abstand und das Miteinander ist nicht mehr so ist wie früher.“

Roswitha Neff glaubt, dass die Menschen nicht mehr so gern kleinere Geschäfte besuchen. (Foto: Vincent Kapitel-Stietzel)

Dennoch, im Vergleich zum vorherigen Herbst sei es nicht ganz so schlimm. „Weil ich ein Geschäft habe, bin ich froh, dass ich aufhaben kann. Damals war es ja so, dass wir schließen mussten und die Kundschaft blieb weg. In Folge haben sich viele umorientiert und werden auch nicht mehr zurückkommen.“

Zudem habe sie das Gefühl, dass die Menschen aufgrund der Enge nicht mehr so gern in kleinen Geschäften einkaufen würden. Sie hofft, dass kein neuer Lockdown komme, denn sie könne dann nicht sagen „Hurrah, alles wieder zu, alles wieder herunterfahren auf Null.“ Darum ist sie gegen eine 2G-Pflicht für den Einzelhandel, „weil man ist froh über jeden Kunden, der kommt“.

Gabi Bona, die Wirtin der Pizzeria La Gondola, sieht die jetzige Situation mit gemischten Gefühlen. „Die ganzen Coronaregeln finde ich schwierig für die Gastronomie, gerade jetzt mit 3G, mit dem teuren PCR-Test und eventuell kommt dann noch die Alarmstufe mit 2G. Man merkt es im Geschäft, es ist auf jeden Fall weniger.“ Bei den Coronaregelungen sei nicht immer alles nachvollziehbar, findet sie.

Gabi Bona ist froh, dass ihre Pizzeria in Bad Schussenried einen Lieferservice hat. (Foto: Vincent Kapitel-Stietzel)

„Auch bei 2G können die Gäste trotzdem positiv sein und den Virus weitergeben.“ Geschäftlich laufe es insgesamt noch gut, da die Pizzeria einen Liefer- und Abholservice habe. „Aber rein vom Innenbetrieb in der Wirtschaft ist es schon schwerer im Moment.“ Stephan Berger, ein Bankangestellter in der Stadt, hat trotz der hohen Inzidenz kein mulmiges Gefühl - er ist geimpft und habe nicht so viele soziale Kontakte, dass stärkere Einschränkungen nötig wären. Er persönlich fände es gut, wenn es keinen neuen Lockdown gebe und spricht sich für eine generelle Impfpflicht aus.

Eva Knoll-Berchmann, eine Rentnerin, die als Tagesmutter arbeitet, hat nicht nur ein mulmiges Gefühl wegen der hohen Inzidenz. Sie findet diese auch merkwürdig und sagt, dass die Politiker in diesem Fall geschlafen hätten. Bisher sei sie mit den Maßnahmen einverstanden gewesen, aber in diesem Fall hätte man sehen können, dass das komme und man hätte mehr Maßnahmen ergreifen müssen.

Eva Knoll-Bergmann arbeitet als Tagesmutter und fragt sich, ob bald die Kinder Corona mit ins Haus bringen. (Foto: Vincent Kapitel-Stietzel)

Als Rentnerin würde Corona sie momentan nicht stark einschränken – sie habe alles, was sie und ihre Familie bräuchten und sie möchte auch zum Beispiel nicht in ferne Länder fliegen. Aber die Coronamaßnahmen seien für sie nicht mehr so durchschaubar wie sie es noch in den ersten eineinhalb Jahren der Pandemie gewesen wären.

Ihr Fazit: In letzter Zeit würde bei den Maßnahmen etwas schief laufen. Als Tagesmutter sei sie auch beunruhigt, da es immer das Risiko gäbe, dass das Tageskind sich in der Schule anstecke und einen Infekt mitbringe, deswegen hätte man gerade bei Kindern die Maskenpflicht nicht aufheben sollen. Zur Sicherheit habe sie schon die dritte Impfung erhalten – sie habe ihren Hausarzt nach dieser gefragt, nachdem sie im Fernsehen über die aktuelle Impfstrategie in Israel erfahren habe, und diese ohne Probleme schnell bekommen.

Ihr Sohn Lukas Berchmann findet die Coronazahlen momentan auch „arg hoch“. Gerade Kontakteinschränkungen fände er aber dennoch schwierig, denn dann könne man nicht mehr mit Freunden ins Kino gehen, wenn diese nicht geimpft seien, da die notwendigen Tests dafür einfach zu teuer wären. Das Tragen von Masken halte er zwar nicht generell für ein Problem. Als Brillenträger habe er bei einem größeren Einkauf in einem gut geheizten Geschäft allerdings schnell mit einer beschlagenen Brille zu kämpfen und mit der Maske komme er schnell ins Schwitzen.