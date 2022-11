Wetterwarte Süd erneuert ihre Internetseite

Der Sitz der Wetterwarte Süd bleibt der Stadt Bad Schussenried erhalten. Die Wetterzentrale bekommt eine Beobachtungsplattform und die Internetpräsenz wird modernisiert. Gerne gesehen sind weitere ehrenamtliche Mitarbeiter.

Vor 55 Jahren stellte Roland Roth seine erste Wetterstation in den Garten des Elternhauses in Bad Schussenried, bereits als 14-Jähriger veröffentlichte bereits eigene Wetterprognosen. Heute ist die Wetterwarte Süd ein Dienstleister mit 132 Wetter- und 129 Niederschlagsstationen von Vorarlberg über Neckarregion bis vor die Tore Münchens. Man komme nach wie vor ohne staatliche Förderung aus, sagte Roth laut einer Mitteilung der Wetterwarte. Der Betrieb finanziere sich über Medien, Werbeerlöse der Internetpräsenz und Honorareinnahmen aus den 70 bis 90 Vorträgen jährlich, die Roth komplett in die Wetterwarte investiert. „Ich bin vielleicht das Schwungrad und der Ideengeber, aber ohne meine Mitarbeiter geht gar nichts“, betonte der 68-Jährige. Die Betreiber der einzelnen Stationen bekamen bei der Versammlung Tipps für die tägliche Wettermessung. So sei es beispielsweise wichtig, die beobachteten Gewitter zuverlässig und genau in die Niederschlagsdatenbank einzutragen, weil es für solche Informationen eine konkrete Nachfrage gebe.

Der Sitz bleibt die kommenden fünf Jahre am Standort Bad Schussenried. Die Zentrale wird um- und ausgebaut und bekommt eine Beobachtungsplattform, von der sich nahende Wetterfronten und Gewitter genau ins Visier nehmen lassen. Gemeinderat und die Nachbarn haben zugestimmt. Unterstützung könne die Wetterwarte auch von anderer Seite brauchen, denn es gebe immer Arbeit. Unter anderem bei der technischen Einrichtung und Betreuung der Wetter- und Niederschlagsstationen und bei der personellen Verstärkung des Vorhersage-Teams.

Runderneuert wird von Januar an die Internetpräsenz wetterwarte-sued.com. Auf dieser Plattform werden Messdaten, Wetterprognosen und weitere Informationen rund ums Wetter in Süddeutschland laufend aktualisiert, schreibt die Organisation. In den nächsten Monaten werden die einzelnen Seiten mit ihren vielen Funktionen schrittweise neu gestaltet.

Der Schussenrieder Bürgermeister Achim Deinet unterstrich bei der Versammlung das Interesse der Stadt an Klimaschutzmaßnahmen. In Zusammenarbeit mit der Wetterwarte Süd sei ein kommunales Klimaforum geplant. Roth ermunterte ihn, die Wetterwarte mehr für die städtische Imagewerbung zu nutzen: „Außer uns kann nur noch Offenbach den Sitz einer Wetterorganisation vorweisen. Das ist etwas ganz Besonderes und ein absolutes Alleinstellungsmerkmal“.