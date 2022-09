Western Trail Country-Band spielt im Bierkrugstadel

Die Band „Western Trail“ lädt am Samstag, 24. September, Freunde der Country- und Westernmusik um 20 Uhr in den Schussenrieder Bierkrugstadel ein. Die drei Cowboys Albér, Roland und Pete aus dem Alb-Donau-Kreis sorgen für gute Laune und ausgelassene Stimmung bei allen Western-Fans, heißt es in der Pressemitteilung. Die drei Vollblutmusiker punkten mit einem breit gefächerten Repertoire, welches unter anderem Nashville-Hits präsentiert. Gespielt wird in perfektem Sound traditionelle und moderne Countrymusik, Countryrock und Balladen, welche für Linedancer absolut tanzbar sind. Für die Linedancer gibt es ausreichend Platz vor der Bühne, um ihr Tanzvergnügen auszuleben und um die vielseitigen Schrittkombinationen vorzuführen. Linedance-Vorführungen von „Profitänzern“ dürfen an diesem Abend ebenfalls nicht fehlen. Die Veranstaltung ist bestuhlt. Tickets für 15 Euro sind bestellbar unter der Telefonnummer 07583/40411 oder per E-Mail an reservierung@schussenrieder.de.