Werkrealschule dreht Infofilm

Die Werkrealschule Drümmelbergschule Bad Schussenried bietet dieses Jahr keinen Informationstag für die künftigen Fünftklässler an. Um einen Überblick zu geben, was die Schülerinnen und Schüler an der Drümmelbergschule erwartet und wie das Lernen an der Werkrealschule funktioniert, hat die Schule einen Schulfilm gedreht. Den Link zum Schulfilm gibt es auf der Homepage. Persönliche Führungen durch ein Mitglied der Schulleitungkönnen jederzeit gerne telefonisch über das Sekretariat vereinbart werden, Telefon 07583/9401-60.