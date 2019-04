30 aktive Mitglieder zählt die Werkfeuerwehr des ZfP Südwürttemberg in Bad Schussenried. Im vergangenen Jahr wurden sie 15 Einsätzen gerufen, das sind weniger als zuvor. Zweimal rückten sie zu Großbränden in Aulendorf aus. Das zeigt der Bericht des Kommandanten bei der Jahreshauptversammlung.

Die Freiwilligen der Werkfeuerwehr des ZfP Südwürttemberg in Bad Schussenried sorgen ehrenamtlich für die Sicherheit der Mitarbeiter und Patienten. Anerkennung für ihre Dienste erfuhren die 23 Feuerwehrmänner und sieben Feuerwehrfrauen bei der Jahreshauptversammlung. Oliver Schattmaier, Kommandant der ZfP-Werkfeuerwehr, gab einen Überblick über das vergangene Jahr.

Zu nur 15 Einsätzen musste die Werkfeuerwehr ausrücken, so sein Bericht. Achtmal handelte es sich um sogenannte Täuschungsalarme, bei denen Rauchmelder zum Beispiel durch angebranntes Essen oder Zigarettenrauch ausgelöst wurden. Zweimal löschte die Gruppe Kleinbrände, einmal war technische Hilfeleistung bei einem Wasserrohrbruch gefragt und einmal beim Belüften einer Station.

Zweimal leistete die Werkfeuerwehr Überlandhilfe bei herausfordernden Großbränden: Am 11. Februar vergangenen Jahres stand der Wertstoffhof Heydt in Aulendorf in Flammen. Wegen der starken Rauchentwicklung unterstützte die Schussenrieder ZfP-Werkfeuerwehr mit einem Großlüfter die Nachlöscharbeiten. In der Nacht des 10. April gab es den nächsten Großalarm in Aulendorf: Im Landwirtschaftlichen Zentrum Baden-Württemberg brannten die Stallungen. Weil der Strom abgestellt werden musste, erlosch bei der Biogasanlage die Flamme und Gas strömte unkontrolliert aus. Mithilfe des Großlüfters und Wassernebel hielt die ZfP-Wehr das Gas von der Brandstelle fern. Bis um 9.30 Uhr dauerte der Einsatz.

Insgesamt 20 Übungen hielt die Gruppe aus 30 aktiven Mitgliedern 2018 ab. Bei einer Großübung mit Drehleitern probte die Truppe das Anleitern in 20 bis 30 Metern Höhe. Kommandant Schattmaier führte für die ZfP-Mitarbeitenden sieben Brandschutzschulungen für Brandschutzhelfer durch.

Die Mitglieder der Werkfeuerwehr bildeten sich aber nicht nur durch Übungen weiter sondern beispielsweise auch durch PAIR-Schulungen. Hier wird der Umgang mit aggressiven Patienten geübt. Sommerfeste, Orientierungsfahrten, Hüttenaufenthalt und gemeinsame Geburtstagsfeiern stärkten zudem den Zusammenhalt innerhalb der Truppe. Betriebsdirektorin Karin Wochner bedankte sich für den unermüdlichen Einsatz. „Wir Beschäftigten wissen, was wir von Ihnen haben“, sagte der Personalratsvorsitzende Herbert Wilzek.

Beförderungen und Ehrungen

Beförderungen, Ehrungen und Wechsel waren ein weiterer Tagesordnungspunkt der Hauptversammlung der ZfP-Werkfeuerwehr.

Manfred Blaser, seit 2001 aktiv bei der Werkfeuerwehr, verlässt diese nun aus gesundheitlichen Gründen, er wird Ehrenmitglied und gehört künftig derAltersabteilung an.

Karin Wochner beförderte Luise Kleiner zur Oberfeuerwehrfrau und Christian Behmüller und Stefan Frizenschaf zum Hauptfeuerwehrmann. Als erste Frau der ZfP-Werkfeuerwehren wurde Sandra Springer zur Löschmeisterin (Gruppenführerin) befördert, Franz Krämer wurde zum Oberlöschmeister ernannt, Lisa Bek wurde neu verpflichtet.

Berthold Rieger, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Biberach, ehrte langjährige Kameraden: Walter Hermanutz, stellvertretender Kommandant, ist seit 1980 aktiv bei der ZfP-Werkfeuerwehr. Nach verschiedenen Lehrgängen bildete er sich 1992 zum Ausbilder für den Atemschutz-Lehrgang weiter. Dies und das weitere langjährige Engagement für die Werkfeuerwehr sei herausragend, sagte Rieger. Er verlieh Hermanutz hierfür das Ehrenzeichen in Silber des Kreisfeuerwehrverbands. Hans Scheffold wurde für mehr als 40 Jahre Einsatzbereitschaft in der Werkfeuerwehr geehrt: Bereits 1978 trat er als erstes externes Mitglied von einer anderen Firma in die ZfP-Werkfeuerwehr ein und ist mittlerweile Oberlöschmeister. Bis 2018 war er aktiver und fittester Angriffstruppler und zählte zu den drei ältesten im Landkreis.