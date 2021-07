Wenn im Kirchenlied ein Beatles-Song zu hören ist

Gleich mehrere gute Gründe zum Feiern hatte Pfarrer Georg Maile von der evangelischen Christuskirche in Bad Schussenried in seiner Einladung aufgezählt. „Am Sonntag hat unser Organist Peter Doubek Geburtstag. Gerne nehmen wir diesen besonderen Tag mit in den Gottesdienst und sagen ihm recht herzlichen Dank für seine mehr als 60-jährige Organistentätigkeit in unserer Kirchengemeinde und darüber hinaus.“

Peter Doubek werde weiterhin als Organist tätig sein, jeweils in Absprache mit seinem Sohn Patrick, „so wie es seit Jahrzehnten von der Familie Doubek vorzüglich getätigt wird“, freute sich Pfarrer Maile. „Peter Doubek ist sowohl in der katholischen Schwestergemeinde als auch über den evangelischen Kirchenbezirk hinaus sehr bekannt, nicht nur mit der Kirchenmusik oder mit den Posaunenchören, sondern auch mit seiner Band Easy Living.“

Der Ortsbeauftragte der Johanniter, Hans Klein, sagte Dank für die musikalische Ausgestaltung bei den Hospiz- und Johannis-Gottesdiensten in Bad Schussenried: „Er hatte immer auch ein offenes Ohr für unsere Arbeit. Wir hoffen, Peter bald wieder bei unserem Johannis-Gottesdienst, wie vor zwei Jahren, hören zu dürfen.“

Die Achtung für das große Können und Engagement von Peter Doubek wurde in den Grußworten überdeutlich. So erinnerte Wilhelm Binder im Rückblick an ihr erstes Zusammenwirken als Organisten der evangelischen Kirchengemeinde Bad Schussenried. Damals, ab September 1961, noch im Klosterhof-Schulsaal und im berühmten barocken Bibliothekssaal. „Da gab es zwei hoch talentierte musikalische junge Gymnasialschüler in unserer Gemeinde“, weiß Binder. Über Doubek sagte er: „Ein Tausendsassa, wie er im Buche steht, weniger an klassische Noten gebunden, ein Improvisateur von Gottes Gnaden. Aber er tanzte auf zu vielen Hochzeiten“, malte Binder das Bild von Peter Doubek. Und schloss in seinem Dank auch Monika Doubek mit ein: „Ihr habt euch im wahrsten Sinne um unsere Kirchengemeinde verdient gemacht.“

Im Namen der Stadt und in Vertretung für Bürgermeister Achim Deinet hob Wolfgang Dangel die besonders herausragende Leistung von Doubek hervor. „65 Jahre glitten seine Finger über die Tasten der Orgel. Einfühlsam, und manchmal brachte er einen auch zum Schmunzeln, wenn man bei der Besinnung plötzlich einen Beatles-Song heraushören konnte.“ Und weiter: „Neben den sechs Jahrzehnten als Organist war Peter Doubek auch langjähriger SPD-Stadt- und Kreisrat. Und er war nie ehrenkäsig, eben ein wahrer Schulmeister.“

Maile begrüßte Roland Roth, einen Freund, Musiker und Schulkollegen von Doubek. „Wir haben gemeinsam eine 40er-Band gegründet. Peter brauchte nur ein paar Sekunden zum Zusagen. So war er! Oder so wie nach einem Konzert, kurz vor Sonnenaufgang, springt Peter auf: „Mein Gott ich muss in der Kirche zum Spielen“.

Über 60 Jahre hat Peter Doubek die Menschen mit seinem Können an der Orgel und auch mit anderen Instrumenten in den Bann gezogen. Jetzt geht er in den offiziellen Ruhestand. Doch seine Musik und sein Engagement bleiben.