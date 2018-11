Oft unerkannt leben sie mitten unter uns: Senioren, deren Rente so mager ist, dass es nicht einmal für eine warme Mahlzeit am Tag reicht. Wie viele ältere Menschen im doch eigentlich so reichen Landkreis Biberach unterhalb der Armutsgrenze leben, ist unklar, denn Scham spielt bei diesem Thema eine große Rolle. Allein in Bad Schussenried ist die Not bei 20 Rentnern jedoch so groß, dass sie die Hemmschwelle überwunden haben und sich von Ewald Ziller helfen lassen.

Der ehemalige Polizist engagiert sich seit vielen Jahren im sozialen Bereich. Lange Jahre saß er im Schussenrieder Gemeinderat und leitete danach den Tafelladen. Vor ein paar Jahren rief Ewald Ziller dann das Projekt „Warmes Mittagessen für Rentner in Not“ ins Leben.

Jeden Tag für andere im Einsatz

Mittlerweile ist der 78-Jährige, der selbst schwer krank ist, jeden Tag unterwegs, um andere Menschen zu unterstützen. Seien es krebskranke oder notleidende Kinder und ihre Familien oder eben Rentner, die unterhalb der Armutsgrenze leben. Für ihn eine Lebensaufgabe, die ihm viel Kraft, trotz allem weiterzumachen. „Es sind diese Menschen, diese Generation, die dazu beigetragen haben, dass es uns allen heute so gut geht“, appelliert er an seinen Zuhörer. „Sie haben ihr Leben lang hart gearbeitet, haben ihre Kinder groß gezogen und sind davon ausgegangen, dass sie sich dafür im Alter ausruhen dürfen“, sagt Ziller. Von den 20 Rentnern, die das Projekt aktuell unterstützt, sind die meisten allein stehende Frauen. Wie in dieser Generation üblich, hätten die meisten nicht gearbeitet, sondern sich um die Familie gekümmert. „Nun ist der Mann verstorben, die Kinder weit weg und die Rente so mager, dass sie entweder für ein tägliches Mittagessen oder für Strom und Miete reicht“, berichtet er.

Es sei schwer zu hören, welche Dinge diese Menschen sich nicht mehr leisten könnten: Schuhe für den Winter oder die Teilnahme am Magnusfest. Armut, das wird im Gespräch schnell klar, macht einsam. „Manche sitzen abends im Dunkeln, um Strom zu sparen. Andere machen auch im November die Heizung nicht an, obwohl es draußen Minusgrade hat“, erzählt Ziller. Erst vor Kurzem habe ihm eine Frau erzählt, dass sie so gerne zu einem Konzert im Bibliothekssaal gehen würde. Doch der Eintritt, 15 Euro, seien für sie einfach unerschwinglich. In einem solchen Fall macht sich Ziller auf und versucht, eine Freikarte zu ergattern – und manchmal gelingt ihm das auch. Doch oft braucht es einfach Bares, meist kleine Beträge, um eben das neue Paar Schuhe oder die Zuzahlung zu einer Brille gegenzufinanzieren.

Dank der Spendenbereitschaft der Biberacher ist es 2018 gelungen, dass alle 20 Betroffenen zweimal in der Woche ein kostenloses Mittagessen erhielten und zweimal im Monat sich ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee gönnen konnten. Um das Projekt fortführen zu können, bittet er im Namen dieser Menschen nun erneut um eine finanzielle Unterstützung für das Projekt. Jeder Spender erhalte einen detaillierten Bericht darüber, wie sein Geld ausgegeben wurde. Die Spendenbescheinigung stellt die Schussenrieder Bürgerstiftung aus, unter deren Dach das Projekt mittlerweile weitergeführt wird.