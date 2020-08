Den Abschluss der oberschwäbischen Flurritte bildet traditionsgemäß der Hopferbacher Wendelinusritt, immer am 1. Sonntag im September, also dieses Jahr am 6.September. Wegen der Corona-Pandemie findet er nur bei schönem Wetter statt. Pfarrer Nicki Schaepen wird eine heilige Messe im Freien abhalten, bei der die Blutreiter mit ihren Pferden dabei sind. Besucher sollten, soweit notwendig, ihre Stühle selbst mitbringen. Anschließend an die Messe erfolgt ein kurzer Ritt durch die abgeernteten Felder und Fluren mit dem Blick bis zum heiligen Berg Oberschwabens, dem Bussen. Bei den Flurritten geht es den Reitern vor allem um den Dank anGott für die Verschonung vor Naturkatastrophen und die doch gute Ernte für die Region. Dieses Jahr beten die Blutreiter besonders für die Beendigung der Corona-Pandemie. Die Messe beginnt um 13.30 Uhr. Hierzu lädt die Blutreitergruppe Bad Schussenried ein.