Welchen Traum sich eine Künstlerin jetzt an Weihnachten erfüllt

Die Eröffnung der Ausstellung Schwarz-Weiß findet am Donnerstag, 26. Dezember statt. Ab 16 Uhr sind im Glassaal im Erdgeschoss des Klosters Bad Schussenried die Werke zu betrachten. Geöffnet ist die Ausstellung bis Sonntag, 1. März 2020, jeweils dienstags bis sonntags sowie an Feiertagen von 12 bis 17 Uhr. An allen Wochenenden der Ausstellung ist einer der mitwirkenden Künstler vor Ort.