Von wegen Ärztemangel: In dieser Hausarztpraxis arbeiten jungen Ärzte gerne

Den Hausärzten der Schwabenpraxis ist es gelungen, eine weitere junge Kollegin für ihr Team zu gewinnen. Dr. Barbara Széman arbeitet ab sofort in Teilzeit in der Gemeinschaftspraxis im Stadtzentrum von Bad Schussenried mit. Damit besteht das Team nun aus vier Ärzten: dem Diabetologen Michael Scherer, den Internisten Dr. Thomas König und Dr. Espe sowie der neuen Kollegin.

Dr. Széman wird in den nächsten vier Jahren als Weiterbildungsassistentin für Allgemeinmedizin in der Praxis tätig sein. Die 37-Jährige steht kurz vor dem Abschluss zur Fachärztin für Innere Medizin. Dr. Széman stammt gebürtig aus Ungarn. Sie studierte in Budapest und trat in Ungarn ihre erste Arbeitsstelle an. Danach wechselte sie ans Krankenhaus Bad Waldsee und arbeite danach im Krankenhaus St. Elisabeth auf der Kardiologie und medizinischen Intensivstation.

Ärzte kannten sich aus dem Krankenhaus

In dieser Zeit lernte sie unter anderem Michael Scherer kennen. Die Mediziner hielten den Kontakt und als sich abzeichnete, dass die Gemeinschaftspraxis in Schussenried das Team erweitern will, boten die Ärzte der jungen Kollegin aus Bad Waldsee eine Anstellung in Teilzeit an. „Ich denke, es ist wichtig, den Mitarbeitern in diesen Punkten entgegenzukommen“, so Scherer. Vor allem Frauen mit kleinen Kindern würden in den ersten Jahren eine Anstellung in Teilzeit bevorzugen.

„Für unsere Patienten hat das den Vorteil, dass wir weitaus mehr als die üblichen 40 Stunden geöffnet haben.“ Michael Scherer

„Bei uns ist der Vorteil, dadurch dass wir ein so großes Team sind, dass wir bei allen Mitarbeitern, auch bei den Arzthelferinnen, auf deren Wünsche bezüglich der Arbeits- und Urlaubszeit eingehen können. Eine kleinere Praxis kann das nicht. Und für unsere Patienten hat das den Vorteil, dass wir weitaus mehr als die üblichen 40 Stunden geöffnet haben. Wenn der Neubau nächstes Jahr fertig ist, kann es gut sein, dass wir das Team erneut erweitern.“

Aus seiner Sicht sei das der Trend der Zukunft. Es brauche zum einen Ärzte, die bereit seien, den Kassensitz anzunehmen und sich um Aufgaben wie die Verwaltung und die Organisation zu kümmern. Gleichzeitig gebe es jedoch immer mehr Ärzte, die einfach nur als Mediziner arbeiten wollen würden. Eine Anstellung sei in diesem Fall ideal. Da das Team sich nun vergrößert habe, könne die Praxis neue Patienten aufnehmen.