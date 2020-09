Als Ergänzung zur großen Themenausstellung „Kind! Zuckerbrot und Wunderland“ im Kloster Schussenried haben die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg dazu aufgerufen, Familienfotos aus Oberschwaben einzusenden. Am Sonntag, 6. September, am Eröffnungstag, wird auch die erste Porträtwand mit diesen Bildern präsentiert.

Um 15.30 Uhr werden in einem kleinen Festakt die Familienporträts aus der Region vorgestellt. „Wir freuen uns, rund 80 Familienbilder von den Anfängen der Fotografie bis heute präsentieren zu können“, zeigt sich Kuratorin Ricarda Geib von den eingereichten Fotos begeistert. „Die Motive reichen von Familienfotos über besondere Ereignisse wie die der Kommunion bis zum Kind mit seinem liebsten Teddybären.“ Beim Fotowettbewerb der Staatlichen Schlösser und Gärten mitmachen kann man nach wie vor. Die Familienporträts aus der Region ergänzen die große Themenschau rund um die Themen Kindheit und Kind-Sein. Auf rund 1000 Quadratmetern zeigt die Themenschau „Kind! Zuckerbrot und Wunderland“ bis 1. November zeitgenössische Installationen, Skulpturen, Gemälde und Fotografien im Konventbau von Kloster Schussenried, aber auch in Teilen des Parks. Die Gewinner des Wettbewerbs werden am 11. Oktober am „Erlebnistag im Kloster“ ausgelost. Es winken attraktive Preise wie kostenloser Eintritt oder ein Ausstellungskatalog.