Der Hegering Bad Schussenried lädt am Sonntag, 13. Dezember, zur Weihnachtsromantik in den Kurpark von Bad Schussenried ein. Von 14 bis 20 Uhr wird ein buntes Programm präsentiert. Der Kindergarten St. Norbert begrüßt alle Gäste mit Weihnachtsliedern am Tannenbaum. Danach treten die U18-Musiker des Musikvereins Bad Schussenried auf. Die Kinder können mit der Pferdekutsche eine Fahrt rund um den Kurpark genießen. Weihnachtsmärchen werden vorgetragen und die Jagdhornbläser lassen ihre Parforcehörner erklingen. Für Jung und Alt gibt es ein Diorama mit Wildtieren zu bestaunen. Bei gutem Wetter zeigt ein Falkner seinen Wüstenbussard. Nachmittags gibt es eine Hundevorführung und eine Tombola. mit vielen tollen Preisen. Der Reinerlös kommt dem Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder zugute.