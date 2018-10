Natürlich fängt der Abend mit einem Gewitter an – wenn auch nur auf der Leinwand. Jeder, der Roland Roth ein bisschen kennt, weiß, dass Gewitter seine große Leidenschaft sind. Während andere sich an einen sicheren Ort flüchten, gibt es für den Gründer der Wetterwarte Süd nichts Schöneres, als bei einem Gewitter im Freien herumzuhüpfen. Natürlich in kurzen Hosen. Einen solchen Moment hat Moderator und Freund Jojo Riedel auf Video festgehalten – und als kleinen Eröffnungsfilm am Freitagabend im Bierkrugstadel den 300 Gästen gezeigt, die zusammen das 50-jährige Bestehen der Wetterwarte gefeiert haben.

Es war ein bunter Haufen, der sich da an diesem Abend zusammengefunden hatte. Freunde, Familie, alte Weggefährten aus der Zeit, als Roth noch das Wetter bei Radio 7 Biberach vorhersagte, Dutzende Besitzer von Wetterstationen, die Freunde vom Loipenverein Atzenberger Höhe, viele Schussenrieder und ein wenig lokale Politikprominenz.

Die Schlange der Gratulanten, die gleich zu Beginn der Veranstaltung ein persönliches Wort mit Roth reden wollten, war lang und der Geschenketisch bald voll. Der Ehrengast an diesem Abend: der ehemalige Biberacher Landrat Wilfried Steuer. Die beiden Männer verbindet eine ganz besondere Beziehung, wie sie mit recht trockenem Humor auf der Bühne erzählten. Roth war in seiner Jugend, zusammen mit seinem Kumpan Oswald Metzger, ja eher eine linke Socke und sich politisch mit dem konservativen CDU-Landrat nicht grün. Aber, und das betonten beide mehrfach, man konnte schon damals differenzieren zwischen Politik und Mensch.

Wie Steuer es formulierte, „i han schon immer gwusst, was rechte Leit sind, die was schaffet“. Und so sorgte Steuer 1986 dafür, dass Roth, der damals Junglehrer in Stuttgart war, eine Stelle in Oberschwaben bekam, um die Wetterwarte weiterführen zu können. „Ohne Sie würden wir dieses Jubiläum heute nicht feiern“, bedankte sich Roth bei dem mittlerweile 85-jährigen Ex-Landrat. Denn die Pendelei zwischen Schussenried und Stuttgart hätten seine Frau und er kein weiteres Jahr gemacht – und Oswald Metzger hätte ihn gar schlecht vertreten.

Pro Gemeinde eine Station

Mehrfach dankte er auch seinem Team, „denn auch wenn ich mich als Schwungrad und Ideengeber betrachte, ohne euch wäre die ganze Arbeit nicht möglich“. 130 Niederschlagsstationen und 72 Wetterstationen gehören momentan zur Wetterwarte Süd, Tendenz steigend. Sein Traum sei, dass irgendwann jede Gemeinde ihre eigene Wetterstation habe, in Zeichen des Klimawandels und häufigen Wetterextremen eine wichtige Anschaffung.

Doch es gab nicht nur Lob, sondern auch Kritik. Künftig werde die Wetterwarte Süd keine kostenlosen Auskünfte mehr geben. Zum einen, weil die Masse der Anfragen für die Ehrenamtlichen nicht mehr zu bewältigen sei. Zum anderen, weil der Tonfall in den Anfragen oft zu unverschämt sei – und es kaum noch ein Wort des Dankes im Gegenzug gebe.

Mit Blick auf die Zukunft sagte Roth, er werde noch so lange weitermachen, wie es gehe, jedoch auch Ausschau nach einem Nachfolger halten. Ob die Zentrale der Wetterwarte Süd dann in Bad Schussenried bleibe, sei offen. Große Freude zeigte Roth, als Schussenrieds Bürgermeister Achim Deinet ihm verkündete, dass zum Jahresende Internet mit einer Geschwindigkeit von 150 Mbit/Sekunde zur Verfügung stünde. Für die Wetterwarte, bei der inzwischen alles über den Computer läuft, eine sehr positive Nachricht.

Reden, Lob und lustige Begegnungen gab es noch viele an diesem Abend. So ließ es sich Roth nicht nehmen, mit der Band Cúl na Mara zwei Lieder zu singen. Applaus gab es zudem auch für die Bekanntmachung, dass das Buch, an dem er seit Jahren schreibt, nun tatsächlich im Januar 2019 erscheinen soll. Und noch eine tolle Nachricht gab es für alle Wetterfans: In Kürze soll es zusätzlich zur Internetseite auch noch einen Wetter-App geben.