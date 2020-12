Intelligente Sensortechnik hält in diesen Tagen Einzug in das Trinkwassernetz der Stadt Bad Schussenried. Das teilt die Stadt zusammen mit TWS Netz in einer Pressemitteilung mit. „Das ist ein wichtiger Schritt für die Versorgungsqualität unserer Bürgerinnen und Bürger“, freut sich Bürgermeister Achim Deinet. Das neue System „Leak Control“ ermögliche künftig ein intelligentes Monitoring des Trinkwassernetzes.

„Ziel ist es, Wasser zu sparen, die Effizienz zu steigern und Schwachstellen im Rohrnetz früh zu erkennen“, veranschaulicht Michael Scheible, Bereichsleiter der TWS Netz GmbH, die sich im Auftrag der Stadt um die technische Betriebsführung der örtlichen Trinkwasserversorgung kümmert.

Vier neue Ultraschallsensoren und sieben Messeinrichtungen, die kürzlich umgerüstet wurden, erfassen den Leitungsdurchfluss und liefern von nun an die Daten verschlüsselt an einen zentralen Rechner. Dort lernt ein spezielles Programm schrittweise, wann welche Mengen Trinkwasser fließen. Eine Software gleicht die Werte ab und meldet Veränderungen oder Auffälligkeiten an die zuständigen Mitarbeiter der TWS Netz. Auf diese Weise würden Ursachen für veränderten Wasserdurchfluss schnell erkannt, so die TSW. Diese Art der Digitalisierung verkürze die Reaktionszeiten und damit den Verlust kostbaren Trinkwassers deutlich. „Bislang sind wir hier auf einem guten Niveau – und das soll auch künftig so blieben“, unterstreicht Achim Deinet abschließend. Bereits in der Vergangenheit habe die Stadt regelmäßig in die Leitungen und Anlagen der Trinkwasserversorgung investiert.