Der Pflegestützpunkt des Landkreises Biberach bietet am Montag, 16. September, um 18 Uhr im Foyer der Stadthalle Schussenried eine Informationsveranstaltung rund um das Thema Pflege an. Was tun, wenn ein Partner pflegebedürftig wird, die Eltern alleine nicht mehr zurechtkommen oder gar zum Pflegefall werden? Wie bereite ich michdarauf vor? Gibt es Alternativen zum Pflegeheim? Referentin Petra Hybner vom Pflegestützpunkt gibt Antworten auf all diese Fragen.