Was die Planungen für die Schussenrieder Sporthalle verzögert

Eigentlich standen weder das Thema Sporthalle noch die geplante Schulsanierung auf der Tagesordnung der jüngsten Schussenrieder Gemeinderatssitzung. Doch am Ende der Sitzung war es Gemeinderat Alexander Eisele ein Anliegen daran zu erinnern, dass es eigentlich geplant gewesen sei, in dieser Sitzung einen Architekten mit der Erstellung eines Raumkonzept für die Sporthalle zu beauftragen.

Bürgermeister Achim Deinet erklärte, dass ihm dies durchaus bewusst sei. Die Verwaltung habe sich jedoch entschieden, das Thema erneut zu vertagen. Der Grund: In der vergangenen Woche habe es ein Treffen mit allen Schussenrieder Schulleitern gegeben, bei dem das Raumkonzept für das Schulzentrum weitgehend abgestimmt worden sei.

Mittlerweile stehe fest, wie viele Quadratmeter jeder Schulart aufgrund ihrer Zügigkeit zustünden. Nun gehe es darum festzulegen, wo in den bestehenden Gebäuden künftig sich was befinden solle.

Bei den Besprechungen habe sich abgezeichnet, dass es schwierig sei, die Mensa im Bestand unterzubringen – „und daher stellt sich jetzt die Frage, ob wir die Mensa vielleicht in einen Neubau auslagern und die Bewirtung für Veranstaltungen in der Halle auch in diesem neuen Gebäude stattfinden könnte“, erläuterte Deinet. Aus seiner Sicht müsse diese Frage zuerst geklärt werden, denn das habe unmittelbare Auswirkungen auf das Raumkonzept der Sporthalle.

Alternativenprüfung kommt

Klar sei: Weiterhin habe die Verwaltung den Auftrag, abschließend ein Raumkonzept für die Sporthalle zu erstellen, um dann im Anschluss die vom Bürgerentscheid geforderte Alternativenprüfung durchzuführen. Das Ganze sei ein hochkomplexer Prozess und binde viel Arbeitskraft in der Verwaltung. Ein weiterer Knackpunkt: Momentan sei Bad Schussenried nur im Schulsanierungsprogramm.

Um das Schulzentrum aber nicht nur zu sanieren, sondern teils auch umbauen zu können, müsse die Stadt zudem noch einen Förderantrag für das Schulbauprogramm stellen. Und dafür sei eben das Raumkonzept der Schulen als Grundlage notwendig.

Daher habe man dieses Thema in den vergangenen Wochen vorrangig behandelt. Die endgültige Abstimmung hierfür erfolge nun im März. Deinet betonte, dass es aus seiner Sicht dringend nötig ist, die beiden Projekte und die jeweiligen Raumkonzepte aufeinander abzustimmen – und gegebenenfalls im weiteren Verlauf sogar den gleichen Architekten zu beauftragen. „Nur so werden sich Kosteneinsparpotenziale ergeben“, so Deinet abschließend.