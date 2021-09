Was beim Magnuskonzert auf dem Programm steht

In der Sankt Magnuskirche findet am Sonntag, 12. September, um 18 Uhr das jährliche Festkonzert zu Ehren des Heiligen Magnus statt, das den Reigen der Termine rund um das Magnusfest eröffnen wird.

Instrumentalsolisten sind Salome Hänsler (Violine) und Manuela Stolz (Oboe). Der vokale Part wird durch das Vokalensemble St. Magnus mit Matthias Wolf an der Orgel und in der Gesamtleitung bestritten, textliche Impulse wird Pfarrer Nicki Schaepen beisteuern.

In diesem Jahr dürfen sich die Zuhörer auf instrumentale Meisterwerke der Barockkomponisten Stölzel und Vivaldi freuen, als Uraufführung wird ein Trio über das Magnuslied von Wolf erklingen. Das Vokalensemble wird die aus dem Jahr 1912 stammende Psalmvertonung „Wie lieblich sind deine Wohnungen“ des Schussenrieder Komponisten Albert Uhl (1859 bis 1916) nach mehr als 100 Jahren wieder erklingen lassen, der Kantatensatz s„Erkennet doch“ von Stölzel sowie die frühbarocke Vertonung des Salve Regina von B. Donato (1530 bis 1603) ergänzen den vokalen Teil, ebenso erklingt das Schussenrieder Magnuslied.

Salome Hänsler entdeckte ihre Begeisterung für Musik und vor allem für Violine bereits in der Kindheit. Als Violinlehrerin unterrichtet sie an den Musikschulen in Bad Waldsee und Bad Schussenried. Ihr vielfältiges Musizieren in verschiedenen Ensembles stattete Salome Hänsler mit reicher musikalischer Erfahrung aus.

Manuela Stolz erhielt Unterricht bei Anja Tamaru-Solle (Theater Ulm) sowie bei Irene Reiser (Stuttgarter Philharmoniker). Neben dem Spiel bei symphonischen Blasorchestern, verschiedenen Kammermusik-Ensembles und diversen Auftritten in der Kirche ist sie solistisch vor allem mit Matthias Wolf tätig.

Matthias Wolf ist Kirchenmusiker von Sankt Magnus Bad Schussenried sowie Dekanatskirchenmusiker für das Dekanat Saulgau und den Dekanatsbezirk Riedlingen-Bussen im Dekanat Biberach. Aufgrund seiner Verdienste um die Kirchenmusik wurde er 2016 von Bischof Gebhard Fürst zum Kirchenmusikdirektor ernannt. Darüber hinaus leitet er den Männergesangsverein Steinhausen-Muttensweiler und singt im Männerquartett „ChaRRMAnt“.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. Statt des sonst üblichen Beisammenseins nach dem Konzert auf dem Kirchplatz wird es am Ende des Konzerts eine kleine Überraschung zum Zuhause-Feiern geben.