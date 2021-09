Was am Magnusfestwochenende geboten ist

Selten war es so schwer, ein Fest zu planen wie jetzt. Doch nun steht das Programm für das diesjährige Magnus-, Heimat- und Kinderfest. Los geht es am Freitag, 17. September, um 18.30 Uhr mit der Fahrt des Brauereigespanns durch die Stadt. Danach gibt es ein gemütliches Beisammensein in der örtlichen Gastronomie. Die Gäste werden gebeten, sich vorab einen Platz zu reservieren.

Am Samstag, 18. September, findet von 7 bis 18 Uhr in der Innenstadt der Magnusmarkt statt. Um 11 Uhr beginnt das Seifenkistenrennen. Ein 3G-Nachweis ist erforderlich. Die Fahrzeugsegnung erfolgt um 15 Uhr. Die Kirchengemeinde bietet ein Kinderprogramm an, und zwar um 15.45, um 16.15 und um 16.45 Uhr. Die Treffpunkte sind bei der Kirche ausgeschildert. Zudem wird im gleichen Zeitraum auf dem Kirchplatz der Puzzlekönig von Schussenried gesucht. Um 18 Uhr beginnt die Vorabendmesse.

Um 20.30 Uhr erstrahlt ein Feuerwerk über den Klosterarkaden. Die Feuerwerkskörper werden über 140 Meter in die Höhe geschossen, sodass das fulminante Spektakel noch weit zu sehen sein wird. Ein Lampionumzug zu veranstalten ist dieses Jahr nicht möglich. Aufgrund der geltenden Coronaregeln sollen Menschenansammlungen unbedingt vermieden werden. So ist es auch Auflage, dass das Klostergelände weiträumig abgesperrt werden muss. Die Veranstalter bitten die Bürgerinnen und Bürger, das Feuerwerk mit Abstand, am besten von zu Hause aus zu bewundern.

Am Sonntag, 19. September, beginnt um 6 Uhr morgens die Tagwache. Um 8.45 Uhr treffen die Vertreter der Vereine sich zum Kirchgang. Um 9 Uhr wird am Haus Regenta Station gemacht. Um 9.45 Uhr beginnt der Gottesdienst. Sollte das Wetter gut sein, wird der Gottesdienst ins Freie übertragen. Danach bieten viele lokale Gastronomen einen Mittagstisch an. Um Reservierung wird gebeten.

Nach der Premiere im vergangenen Jahr gibt es auch in diesem Jahr zum Magnus-, Heimat- und Kinderfest wieder die Kalbsbratwurst „St. Mang“. Diese wird extra für das Festwochenende nach einem speziellen Rezept hergestellt. Serviert wird die Bratwurst in der Regel mit Kartoffelsalat und einem kleinen Knauzenwecken. Die teilnehmenden Gastronomien sind an beiden Tagen das Milchstüble, die Schussenrieder Brauereigaststätte, der Weinstadl, der Klosterhof und am Sonntag auch der Wilde Mann und das Café Andelfinger.

Am Sonntagnachmittag finden zwei Fußballspiele im Zellerseestadion statt. Um 13.15 Uhr spielt der FV Bad Schussenried II gegen die Sportfreunde Hundersingen II und um 15 Uhr der FV Bad Schussenried I gegen den SV Heinstetten. Um 18 Uhr endet der Tag mit Vesper und Einzelsegnung in der St. Magnuskirche.