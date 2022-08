Wetterextreme: Nach langanhaltender Hitze hat der Regen wenig gebracht

Nach wochenlanger Hitze und Trockenheit gab es am vergangenen Wochenende wieder anhaltenden Regen. Ist damit wettertechnisch wieder alles im Lot? Welches Wetter erwartet uns in den nächsten Wochen und wie ordnet sich der Sommer 2022 in die Klimaentwicklung in Oberschwaben ein. Dazu hat die Redaktion mit Roland Roth, Leiter der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried, gesprochen.

Am vergangenen Freitag und Samstag regnete es nach langer Zeit mal wieder anhaltend und flächendeckend über Oberschwaben. „Von der reinen Niederschlagsmenge her, haben wir damit das Soll an Niederschlag für den August erreicht oder zum Teil sogar schon überschritten“, sagt Roland Roth. So seien innerhalb von 24 Stunden in Burgrieden beispielsweise 120,4 Liter Regen gefallen. „Das war schon außergewöhnlich“, so Roth.

Zweitwärmster Sommer nach 2003

Ursächlich dafür sei eine extrem energiegeladene Wetterlage gewesen, die das bis dahin herrschende Niederschlagsdefizit von der Summe her ausgeglichen habe, „allerdings in Form von Starkregen“. Dieser, so Roth, dringe nicht tief in den Boden ein, sondern fließe oberflächlich sehr schnell ab, was in Flüssen und Bächen zu einem enormen Pegelanstieg und in eingeschnittenen Tälern zu Überschwemmungen führte. „Fürs Grundwasser haben diese Regenmengen nicht all zu viel gebracht“, so Roths Fazit.

Roland Roth, Leiter der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried. (Foto: Christoph Schneider)

Den bisherigen Sommer 2022 bezeichnet der Wetterexperte als außergewöhnlich. „Er wird als zweitwärmster und zweitsonnenscheinreichster Sommer nach 2003 in die Wetteraufzeichnungen eingehen.“ So habe es bislang rund 70 Sommertage über 25 Grad Celsius und 20 Hitzetage über 30 Grad Celsius gegeben.

Oberschwaben als „grüne Insel“

Wobei Oberschwaben in diesem Zusammenhang eine Sonderstellung einnimmt, wie Roland Roth betont. „Wenn man sich die Temperaturen und Niederschlagsmengen anschaut, dann ragt die Region wie eine Insel heraus.“ So sei es hier zum einen bei Weitem nicht so heiß gewesen wie in anderen Regionen Deutschlands. „Im August hatten wir drei Hitzetage, am Rhein waren es rund 20. Wir sind also vor der ganz großen Hitze eigentlich verschont geblieben.“

Zum anderen rage Oberschwaben deutschlandweit auch beim Niederschlag heraus. „Wir haben hier immer wieder Niederschlag bekommen, während in anderen Landesteilen kein Regen fiel.“ Während viele Pflanzen in anderen Regionen inzwischen verdorrt sind, sei Oberschwaben noch eine „grüne Insel“, so Roth. Selbst im heißen Juli habe die Region von Biberach über Bad Schussenried, Bad Buchau bis Riedlingen das Niederschlagssoll erreicht. Dies habe auch der Landwirtschaft geholfen, noch gute Erträge zu erreichen. „Oberschwaben kann sich nicht beklagen“, meint Roth.

Kritik an der eigenen Zunft

Ursächlich dafür seien die Alpen. „Von Nordwesten strömte kühlere, trockene Luft, die nicht energiegeladen war nach Süden“, so Roth. Diese Luft sei durch die Alpen aktiviert und zum Aufsteigen gezwungen worden. In der Folge bildeten sich Regenwolken, die in tieferen Lagen nach Oberschwaben wanderten. „Ohne die Alpen wäre die kühle Luft in den Mittelmeerraum abgeflossen“, so Roth.

Kritik übt der Schussenrieder in diesem Zusammenhang an einigen Kollegen seiner Zunft. „Einige von ihnen haben für das vergangene Wochenende im Allgäu zum Teil Regenmengen von mehr als 100 Litern vorausgesagt.“ Es sei bei einer derart energiegeladenen Wetterlage nicht möglich, konkrete Mengen ortsbezogen vorherzusagen, so Roth. „Das ist einfach unseriös. Das Wetter wird immer mehr zur Verkaufsware.“ In diesem Sommer sei derart viel Energie in der Atmosphäre, dass selbst die computergestützten Wettermodelle damit nicht mehr zurechtkämen.

Schneeschmelze begann schon früh

Nachdenklich blickt Roland Roth auf das Wetter der vergangenen Monate. „Wir hatten ja bereits im Mai in Spanien und Frankreich bereits Temperaturen von um die 40 Grad Celsius. Und wann hat es das je gegeben, dass es auch an der Küste Englands um die 40 Grad hatte“, sagt er. Dieses Energiepotenzial habe dazu geführt, dass die Schneeschmelze in den Alpen schon im Mai begonnen habe. „Die Gletscher lagen schon früh blank.“ Das wiederum habe laut Roth dazu geführt, dass im Sommer nur noch wenig Schmelzwasser im Bodensee angekommen sei.

„Der Pegel war dort Mitte August nur noch wenige Zentimeter über dem historischen Tiefststand seit 200 Jahren“, so Roth. In der Folge sei es deshalb auch zu Niedrigwasser im Rhein gekommen. „Und wir sind hier noch nicht am Ende. Denn der Rhein erreicht seinen Tiefststand normalerweise erst im September/Oktober. Das wird zu wirtschaftlichen Problemen führen, die sich erst in den nächsten Wochen zeigen werden“, ist der Wetterexperte überzeugt.

Grundlegende Verschiebung ganzer Klimazonen

Nach einigen weiteren Hitzetagen werde das Wetter zum Wochenende hin labiler und schaueranfälliger. Danach folge ein neues Hoch. Die heißen Tage seien dann aber vorbei. „Wir befinden uns dann im Spätsommer, der in den Altweibersommer übergeht“, so Roth. Dieser sorge im September nochmals dafür, dass es tagsüber über die 25 Grad gehen könne, „allerdings werden die Nächte bereits frisch“. Ein großer Kaltlufteinbruch sei derzeit allerdings noch nicht in Sicht.

Mit Sorge blickt Roth nach diesem Sommer auch auf die langfristige Klimaentwicklung. „Wir haben es mit einer grundlegenden Verschiebung ganzer Klimazonen zu tun“, sagt er. Der Jetstream, ein Westwindstrom, der unser Klima maßgeblich beeinflusst, verliere durch die Erwärmung des Polargebiets seit Jahren an Stärke. „Dadurch haben wir länger hochdruckbestimmtes oder länger tiefdruckbestimmtes Wetter, wie zum Beispiel im vergangenen Jahr.“ Das werde für die Landwirtschaft mit der Zeit zu einem richtig großen Problem. „Landwirtschaft, wie sie bisher bei uns betrieben wurde, kann so dann nicht mehr betrieben werden“, sagt Roth.

Niedrigwasser sorgt für Transportprobleme

Zustände mit ausgetrockneten Flüssen, wie sie diesen Sommer in der norditalienischen Poebene zu beobachten sind, seien auch bei uns nicht mehr unwahrscheinlich. „Hätte es den Regen am 30. Juli sowie am vorigen Wochenende nicht gegeben, hätten wir es auch bei uns mit ausgetrockneten Flüssen und Bächen zu tun gehabt“, so Roth. „Diesmal waren wir noch auf der glücklichen Seite.“

„Die Zeche des Klimawandels zahlen wir aber alle durch steigende Preise, wenn es durch Niedrigwasser zu Problemen beim Gütertransport kommt“, sagt der Wetterexperte. „Der Klimawandel grüßt alle, auch die, die den Ruf nicht hören wollen.“

Auch in diesem Sommer seien mehr Menschen aufgrund der Hitze gestorben als im gesamten Jahr durch Verkehrsunfälle, so Roth. „Darüber redet irgendwie niemand. Das nimmt man hin. Es sind ja oftmals alte Menschen.“ Die Stadtplaner müssten mit dem Thema Klimawandel sensibel umgehen. Dieser sei neben der atomaren Bedrohung die größte Herausforderung für die Menschheit. Er weise darauf in unzähligen Vorträgen seit inzwischen rund 40 Jahren hin. „Mich macht das traurig, obwohl ich eigentlich ein lebenslustiger Mensch bin“, sagt Roland Roth.

So steht es um die Trinkwasserversorgung

Wie steht es angesichts der Trockenheit um die Trinkwasserversorgung? Das Biberacher Versorgungsunternehmen Ewa Riss teilt mit: „Die Trockenheit hat bisher keine Auswirkungen auf die Füllstände unserer Hochbehälter. Unsere beiden Grundwasserkörper im Bereich Appendorf und Wolfental sind sehr ergiebig.“ Auswirkungen durch Trockenheit, wie beispielsweise 2019, merke man erst Wochen oder Monate später durch die Beobachtung der Grundwasserpegelstände, die dann etwas sinken – sich aber auch bisher immer wieder gut erholt hätten. Durch permanentes Monitoring der Pegel beobachtet die Ewa Riss das Ganze, um ein eventuelles Ausbleiben der Erholung der Pegelstände frühzeitig zu bemerken. „Abgesehen davon machen wir uns dennoch Gedanken und setzen Projekte auf, um nach weiteren Wasserdargeboten – Brunnen oder Vernetzung mit Nachbarversorgern – zu suchen.