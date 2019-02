Warnstreik: ZfP-Mitarbeiter fordern bessere Bezahlung

Mehr als 100 Mitarbeitende der Zentren für Psychiatrie (ZfP) haben am Mittwoch die Arbeit niedergelegt, um auf ihre Arbeitsbedingungen aufmerksam zu machen. Organisiert hatte den Warnstreik die Gewerkschaft Verdi, an dem sich ZfP-Mitarbeiter aus Ehingen, Biberach, Aulendorf und Bad Schussenried beteiligten.

Mit Warnwesten, Plakaten und Trillerpfeifen zogen die Streikenden ab sieben Uhr morgens in einer Polonaise über das Gelände und durch die Stationen. Gegen halb zwölf Uhr gab es dann vor dem Haupteingang des ZfP in Bad Schussenried eine Kundgebung. „Wir verdienen eine bessere Bezahlung“, stellte Bruno Sing, stellvertretender Personalratsvorsitzender am ZfP Bad Schussenried, klar. Die von Verdi geforderten sechs Prozent mehr Lohn seien mehr als gerechtfertigt. „Die Betten in den Krankenhäusern sind übervoll und wir sind alle überlastet, weil es auf den Stationen zu wenig Personal hat“, kritisierte er. Neue Pflegekräfte seien jedoch schwer zu finden – vor allem aufgrund der niedrigen Löhne.

Verdi-Gewerkschaftssekretär Jonas Schamburek kritisierte in seiner Ansprache, dass die Vertreter der Arbeitgeber bis heute kein angemessenes Angebot abgegeben hätten. „Wir müssen also noch mehr Druck machen und wir müssen noch mehr werden“, rief er den Streikenden zu, die mit einem lauten Pfeifkonzert reagierten. Verdi fordert in der laufenden Tarifrunde eine Erhöhung der Entgelte um sechs Prozent, mindestens 200 Euro monatlich sowie für die Auszubildenden 100 Euro mehr. Die Gewerkschaft drängt auch auf strukturelle Verbesserungen bei der Eingruppierung; für Pflegekräfte soll sich dies mit rund 300 Euro monatlich niederschlagen.

Große Lohnunterschiede

In den Verdi-Bezirken Oberschwaben und Ostwürttemberg-Ulm arbeiten rund 7000 Tarifbeschäftigte in Verwaltungen, Krankenhäusern, Hochschulen, Universitäten und Autobahnmeistereien sowie weitere rund 2000 Beamte beim Land und den Kommunen. Nach Angaben der Gewerkschaft liegen die Entgelte für Beschäftigte der Länder, also auch die der ZfP-Mitarbeitenden, rund sechs Prozent unterhalb derer von Kommunalbeschäftigten. Bei Pflegekräften sei der Abstand noch größer, so Verdi.

Als Vertreterin der Streikenden sprach danach die Altenpflegerin Ursula Moch. „Ich finde, wir haben allen Grund zu streiken“, sagte sie. Sie sei enttäuscht und verärgert, dass seitens der Arbeitgeber es kein gutes Angebot gebe. „Bei uns auf der Station geht zurzeit der Noro-Virus herum“, erzählte sie. Ein Teil der Kollegen sei krank, doch es gebe keinen Ersatz. Die verbleibenden Mitarbeiter seien alle überlastet. Dieser Zustand sei eigentlich untragbar. Doch da man die Patienten ja nicht sich selbst überlassen könne, arbeite jeder eben so viel er könne. „Wir haben uns eine bessere Bezahlung also wirklich verdient.“

Zuletzt sprach noch Herbert Kasperek vom DGB-Kreisverband Biberach. Es sei ein Skandal, dass Gesundheitsminister Jens Spahn propagiere, es würden mehr Pflegekräfte eingestellt, aber keiner frage, wo diese denn herkommen sollten. „So schlecht, wie die Rahmenbedingungen sind, will doch keiner mehr in diesem Bereich arbeiten.“ In der Pflege und im Gesundheitswesen gehe es darum, Menschen zu helfen. Das sei jedoch nur möglich, wenn es für die Pflegenden menschenwürdige Arbeitsbedingungen gebe.

Am kommenden Montag legen die Mitarbeiter die Arbeit am Standort Bad Schussenried erneut nieder. Für nächste Woche ist außerdem ein Streik am Standort Weissenau geplant. Auch die Außenstellen in Aulendorf, Biberach und Ehingen sind betroffen.

Das sagt die Geschäftsführung

„Wir setzen uns seit Jahren gemeinsam mit Personalrat und Gewerkschaft für eine Verbesserung der Psychiatriefinanzierung ein“, betonte ZfP-Geschäftsführer Dr. Dieter Grupp, der die Forderungen nach einer besseren Vergütung für die Beschäftigten unterstützt. „Gleichzeitig hat die Patientenversorgung alleroberste Priorität, der laufende Betrieb muss daher weitergehen“. Um dies sicherzustellen, hat das ZfP an den bestreikten Standorten Notdienstvereinbarungen abgeschlossen. Die Versorgung der Patienten ist daher jederzeit gesichert. Die nächste Verhandlungsrunde beginnt am 28. Februar.