Wanderweg durch Abbau eines Steg unterbrochen

Bei der Hauptversammlung konnte der Vorsitzende Paul Koch neben den zahlreich erschienenen Mitgliedern Herrn Dangel als Vertreter von Bürgermeister Deinet, den Vorsitzenden des Riß – Iller Gau, Jürgen Ott sowie seine Stellvertreterin Brunhilde König begrüßen.

In seinem Grußwort ging Herr Ott auf die Tätigkeiten der sieben Ortsgruppen im Gau ein. Herr Dangel überbrachte die Grüße des Bürgermeisters und des Gemeinderats. Er betonte, die Arbeit des Vereins habe für die Stadt einen hohen Wert. Besonders hervorzuheben sei die Wartung und Instandhaltung der Wanderwege.

Der Vorstand bedauerte, dass auf Grund der Pandemie seit der letzten Hauptversammlung im September nur fünf Wanderungen, eine Radtour sowie vier Seniorenwanderungen durchgeführt werden konnten. Die Arbeiten zur Pflege der Wanderwege und im Naturschutz konnten im vollen Umfang durchgeführt werden. Schwerpunkt waren das Freischneiden der Wege und der Ersatz einiger Schilder und Pfosten. Auch am Naturdenkmal Schussenursprung wurden die Wege neu befestigt und gekiest sowie der Steg über die Schussen mit einem neuen Geländer versehen. Eine besondere Herausforderung war die Neuerrichtung des Hopferbacher Kreuz am Buckenberg. In vielen Arbeitsstunden wurde von den Mitgliedern der morsche, gegabelte Stamm durch einen neuen ersetzt. So konnte ein Kulturdenkmal in unserer Landschaft erhalten bleiben.

Paul Koch konnte sich bei vier Mitgliedern für 40 Jahre treue Mitgliedschaft mit je einer Ehrennadel und Urkunde bedanken.

In der Aussprache wurde bemängelt, dass die Brücke über den Federbach bei Steinhausen von der Stadt ersatzlos rückgebaut wurde. Dies ist besonders bedauerlich, da der Bad Schussenrieder Wanderweg 6 und ein Albvereinsweg darüber führt. Herr Dangel versprach sich dem Thema anzunehmen.

In seinem Schlusswort betonte Paul Koch, dass der Verein für neue Mitglieder immer offen ist und bat darum, dies im Bekannten- und Freundeskreis zu kommunizieren.