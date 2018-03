Die vor 14 Tagen wegen des Wintereinbruchs verschobene Märzenbecherwanderung des Schwäbischen Albvereins Bad Schussenried wird am kommenden Sonntag, 25. März, nachgeholt. Sie führt in den Illerwinkel, der Landschaft bei Maria Steinbach. Nach Auskunft des Touristbüros Bad Grönenbach stehen die Märzenbecher noch in voller Blüte. Tausende sind in diesem Naturschutzgebiet am Ufer der Iller anzutreffen. Eine Besonderheit dieser Landschaft ist auch der Illerdurchbruch. Einst hat das Wasser der Iller einen 60 Meter tiefen Canyon, ein schluchtartiges Engtal durch die Gesteinsablagerungen aus der Eiszeit gegraben. Heute schlängelt sich die Iller in malerischen Windungen durch die Steilhänge. Eine weitere Touristenattraktion ist die Hängebrücke mit dem angebauten Aussichtsturm.

Die einfache Tour beträgt circa eineinhalb Stunden. Nach einem Steilstück wartet als Belohnung ein faszinierender Panoramablick über den Stausee und die mäandernde Iller. Bei guter Sicht sind die Alpen zum Greifen nahe. Wanderführer ist Otto Minsch. Bei der Rückfahrt ist eine Besichtigung und Einkehr in der Käserei Vogler in Gopoldshofen vorgesehen. Die Abfahrt ist um 12.30 Uhr am Rathaus. Es werden Fahrgemeinschaften gebildet.