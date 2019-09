Der Schwäbische Albverein Bad Schussenried lädt am Samstag, 28. September, zu einer Tageswanderung auf der Balinger Alb ein.

Die Route beginnt am Bahnhof Lautlingen und führt vorbei am Schloss der Staufenberg auf die Hochfläche des Heersberg und weiter nach Burgfelden, dem höchst gelegenem Dorf der Schwäbischen Alb. Über den Aussichtspunkt des Böllat am Albtrauf führt der Weg weiter über die Schalksburg und vorbei an Mammutbäumen hinab nach Dürrwangen.

Nach einer Einkehr sind es noch 2 Kilometer zum Bahnhof Frommern. Dort wird die Heimfahrt angetreten.

Diese Strecke ist 13 Kilometer lang und überwindet circa 450 Höhenmeter. Zusätzlich wird noch eine zweite Tour mit zehn Kilometer Länge und etwa 200 Höhenmeter. angeboten.