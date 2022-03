Waldtage des Hegering Bad Schussenried

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Winter ist eine harte Jahreszeit für unsere Wildtiere und die Bäume. Welche Strategien haben diese entwickelt, um diese bitterkalte und für die Tiere auch nahrungsarme Zeit zu überstehen?

Die 3. Klassen der Grundschule Bad Schussenried verbrachten ein paar Stunden mit der Jugendbeauftragten des Hegeringes Bad Schussenried, Elke Stützle, im Wald, um einige dieser Strategien kennen zu lernen.

Rehe und Füchse legen sich im Herbst ein warmes Fell und eine Speckschicht zu. Sie sind aber auch im Winter auf Nahrung angewiesen. Einigen Kindern war es kalt. Sie legten sich ein Fuchsfell um die Schultern und merkten gleich, wie warm es ihnen damit wurde.

Durch ein aktives Rollenspiel, in welchem die Kinder in die Rollen von Rehen und Spaziergängern mit Hunden schlüpfen durften, wurde den Kindern bewusst, wie wichtig es ist, dass die Rehe in der Winterzeit Ruhe haben und ungestörte Rückzugsgebiete brauchen. Denn jede Flucht vor Störungen verbraucht Energie und zehrt die Reserven auf, die zum Überstehen des Winters zwingend benötigt werden.

Gemeinsam wurde überlegt, welches Material ideal für ein Igel-Nest ist und wie es gebaut sein sollte. In Gruppen eingeteilt, durfte jede Gruppe ein solches Nest bauen. Filmdöschen gefüllt mit heißem Wasser durften sie in ihren Igelnestern verstecken. Nach einem wohlverdienten Vesper wurden die Filmdöschen wieder aus den Nestern geholt. Welches Versteck hat das Wasser am längsten warmgehalten und warum? Gibt es auch Nestmaterial bei uns im Garten, welches wir für die Igel liegen lassen können? Solche Fragen wurden erörtert und besprochen.

Die Kinder waren mit großer Begeisterung bei der Sache, so dass auch die Kälte im Wald für die jungen Naturforscher nur halb so schlimm war.