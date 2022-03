Waldarbeit mit drei PS

Rund um Bad Schussenried ist im Winter ein Teil des Holzes wieder mit Pferdeunterstützung an die Waldwege gerückt worden. Der Forstbezirk Oberland mit Sitz in Bad Schussenried (ForstBW AöR) setzt bereits seit einigen Jahren auf die bewährte Kombination aus Pferd und Maschine in der Bewirtschaftung der Staatswälder.

Die PS-starke Unterstützung wird hauptsächlich in dichten Jungbeständen eingesetzt: Dort, wo es die Greifarme von Holzerntemaschinen, sogenannten Harvestern, schwer haben. Zwischen den Bäumen zu agieren, ohne gleichzeitig Schaden an den verbleibenden, noch dicht stehenden Bäumen anzurichten, gelingt den Maschinen nur schwer.

Meist handelt es sich um Waldbestände in einem Alter von 20 bis 40 Jahren, die zum ersten oder zweiten Mal durchforstet werden, wie es in einer Mitteilung des Landesbetriebs ForstBW heißt. Dort stehen die jungen Bäume noch dicht aneinander. Mit einer Durchforstung werden die Weichen für einen stabilen, gesunden und gemischten Waldbestand gestellt. Erreicht wird dies durch die Auswahl von sogenannten Zukunfts-Bäumen, welche noch viele Jahrzehnte den jeweiligen Waldbestand prägen werden.

Die Zukunfts-Bäume sollen in ihrem Wachstum gefördert werden, sodass sie gesund und stabil bleiben. Dazu müssen sogenannte Bedränger entnommen werden, die den Zukunfts-Bäumen Platz und Licht in den Kronen streitig machen. Auch wird dafür gesorgt, dass Mischbaumarten erhalten bleiben.

Bis Anfang Februar waren im Forstrevier Hopferbach zwei Teams mit insgesamt drei robusten Kaltblut-Pferden im Einsatz und haben eine Fläche von 48 Hektar bearbeitet. Die Teams bestehen jeweils aus zwei Personen und einem Pferd. Die Pferde werden abwechselnd eingesetzt und haben dazwischen Ruhepausen.

Im Vorfeld der Holzernte wurden vom Revierleiter Matthias Holzapfel die Bedränger markiert, welche nun von einer der beiden Personen mit der Motorsäge gefällt werden. Die zweite Person führt das Pferd anschließend zum liegenden Stamm und befestigt diesen mittels einer Kette am Zuggeschirr des Pferds. Die mit viel Zeit und Mühe eingearbeiteten Pferde ziehen nun den Baumstamm vorsichtig zwischen den stehenden Bäumen hindurch an die nächste Rückegasse.

Im Anschluss kommt wiederum maschinelle Unterstützung zu Hilfe: Zunächst werden die Stämme von einem Harvester entastet und in Längen von zwei bis vier Metern zugeschnitten. Im letzten Arbeitsschritt sammelt ein Rückefahrzeug (Forwarder) alle Stammabschnitte entlang der Rückegasse in seinem Rungenkorb ein und transportiert sie an den Waldweg, um sie dort auf sogenannten Poltern bis zur Abholung ins Sägewerk zu lagern.

Die Holzrückung mit Pferden hat sich seit Jahrhunderten bewährt. Vor allem in dicht gewachsenen, jüngeren Waldbeständen bieten Pferde oft einen Vorteil gegenüber modernen Rückefahrzeugen. Sie sind flexibler in der Zugrichtung als ein direkter Seilzug. Dort können sie für den Boden sowie für den Waldbestand schonend arbeiten.

Das bestätigt auch Reiner Gläßer, der in siebter Generation mit Pferden Holz aus dem Wald rückt. Gemeinsam mit seiner Tochter Marie setzt er sich damit auch für den Erhalt der vom Aussterben bedrohten Rasse „Rheinisches Kaltblut“ ein. Unterstützung kommt seit einiger Zeit nun auch von Michael König, dessen siebenjähriger Noriker heuer den ersten Winter im Wald arbeitet. Denn bis ein Kaltblutpferd vollständig ausgewachsen ist und für die körperlich teilweise schwere Arbeit ausgebildet und eingesetzt werden kann, dauert es mindestens fünf Jahre.