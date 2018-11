Vorverkauf für „Messias“ beginnt am Samstag

Der Schussenrieder Chor und das Orchester Sankt Magnus führen am Sonntag, 25. November, um 16 Uhr Händels Oratorium „Der Messias“ auf. Der Kartenvorverkauf beginnt diesen Samstag.

Karten zu diesem Konzert werden zu 15 Euro (Mittelschiff) und 12 Euro (Seitenschiff) mit nummerierten Bankreihen (keine Einzelplätze) angeboten. Diese sind im Vorverkauf bei Elektro Müller in Bad Schussenried erhältlich. Restkarten gibt es an der Abendkasse ab 15 Uhr.

„Erhabenheit, Größe und Zärtlichkeit, gebunden an die würdigsten, majestätischsten und bewegendsten Worte, taten sich zusammen und bezauberten Herz und Ohr gleichermaßen.“ So schreibt ein Zeitungskritiker wenige Tage nach der Uraufführung und diese Worte umschreiben im besten Sinne Händels Messias, das vermutlich beliebteste Oratorium seit seinem Entstehen, über alle konfessionellen oder weltanschaulichen Grenzen hinweg.

Und so dürfen sich die Konzertbesucher auf überwältigenden Chören wie „Denn die Herrlichkeit“ oder das berühmte „Halleluja“, auf berührende Arien wie „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“ oder das liebliche Duett „Er weidet seine Herde“ freuen. Auch in diesem Jahr wird das Werk sowohl in Chor und Orchester wie auch in den Soli (Theresa Heinzelmann, Andrea Schmid-Ummenhofer, Gisela Bronner, Hannelore Patran, Rudi Karnik und Anton Eisele) durch eigene Kräfte präsentiert.

Im Anschluss an das Konzert bieten die Ministranten Sankt Magnus Glühwein und Punsch auf dem Kirchplatz an.