Einen Vortrag über Leben, Werk und Krankheit von Friedrich Hölderlin unter besonderer Berücksichtigung des Briefromans „Hyperion“ gibt es am Sonntag, 4. Oktober, um 18 Uhr im Bibliothekssaal des Klosters Bad Schussenried. Die Veranstaltung mit dem Titel „Was eines ist, zerbricht.“ findet aus Anlass des 250. Geburtstags des Dichters statt.

Hölderlin zählt zu den bedeutendsten deutschen Dichtern. Sein Werk nimmt in der deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts eine selbständige Stellung neben Klassik und Romantik ein. Seine Poesie gilt heute als ein Höhepunkt der deutschen und abendländischen Literatur.

Der zwischen 1792 und 1797 entstandene Briefroman „Hyperion“, die „Utopie einer neuen Gesellschaft und einer Liebe zur schönen Seele Diotima“ gilt als einer der Höhepunkte in Hölderlins Schaffen. In dem Vortag berichtet Hans-Otto Dumke über Leben und Werk Hölderlins unter besonderer Berücksichtigung des „Hyperion“, zudem geht er auf die psychische Erkrankung Hölderlins in dessen letzten 40 Lebensjahren ein. Günther Vogel und Sigrid Dumke lesen aus Werken Hölderlins und aus Publikationen über Werk und Krankheit des Dichters. Cornelia Lanz (Mezzosopran) singt, am Klavier begleitet von Anita Bender, Lieder von Beethoven und anderen Komponisten.