Der Nabu Bad Schussenried und der Obst- und Gartenbauverein Bad Schussenried laden am Donnerstag, 13. Juni, um 17 Uhr zu einem Vortrag mit dem Titel „Blühende Gärten – naturnahes Gärtnern leicht gemacht“ in Hopferbach, Unterer Öschweg 16/1, ein. Was „naturnah“ bedeutet, wie mehr Schmetterlinge und Vögel den Weg in den eigenen Garten finden, auf welche Pflanzen und Beeren sie fliegen und was beim Anlegen einer Blumenwiese zu beachten ist – diese Fragen beantwortet Referentin Doris Deppe dabei anschaulich und praxisnah. „Dass das Insektensterben traurige Realität ist, dürfte mittlerweile bekannt sein. Jetzt fragt man sich doch: Was kann ich denn persönlich dafür tun, damit es wieder mehr Erdhummeln oder Rotkehlchen in unseren Gärten gibt?“, sagt Ruth Lang vom Nabu Bad Schussenried. Der Vortrag wird anlässlich des Projekts „Blühende Gärten – damit es summt und brummt!“ vom Nabu Baden-Württemberg kostenfrei angeboten.