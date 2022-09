Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht

Eine Autofahrerin hat am Dienstag in Bad Schussenried die Vorfahrt missachtet und einen Zusammenstoß verursacht. Gegen 18 Uhr war die 62-Jährige laut Polizei in einem Ford in der Saulgauer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Aus der Lessingstraße kam eine Frau in einem Renault, die 50-Jährige Fahrerin fuhr in die Kreuzung ein. Dabei achtete sie nicht auf die Vorfahrt der Ford-Fahrerin, die von rechts kam und frontal in die rechte Seite des Renault stieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Renault von der Fahrbahn geschleudert und kam auf einer Verkehrsinsel zum Stehen. Die 62-Jährige trug leichte Verletzungen davon und suchte nach der Unfallaufnahme durch die Polizei selbständig einen Arzt auf. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 10 000 Euro. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf.