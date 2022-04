Vorbildliche Kooperation zwischen Schule und Betrieben

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen der „Orientierung in Berufsfeldern“ (OIB) setzen sich die Schüler der Drümmelbergschule Bad Schussenried (GWRS) alljährlich in der achten Klasse intensiv mit Fragen der Berufsfindung auseinander. In enger Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit werden den Schülern Ratschläge und Hilfen zur Berufswahl angeboten. Im Mittelpunkt steht ein zweiwöchiges Praktikum, das den Schülern wichtige Einblicke in die Arbeitswelt gewährt. Die meisten wurden in der Wahl ihres vorläufigen Berufswunsches bestätigt. Manche mussten aber auch erkennen, dass ihr „Wunschberuf“ in der Wirklichkeit nicht ganz den eigenen Vorstellungen entspricht. Derartige Erfahrungen sind entscheidende Schritte auf dem Weg zur richtigen Berufswahl. Diese sind aber nur möglich, wenn sich Betriebe und Einrichtungen bereit erklären, den Schülern ein Berufspraktikum zu ermöglichen. Und die meisten Betriebe waren voll des Lobes über das Verhalten und den Arbeitswillen der Schüler.

Für die tatkräftige Unterstützung und die, wie in allen Jahren, stets gute Zusammenarbeit bedanken sich Schulleitung, Schüler, Eltern und Lehrer recht herzlich bei den zahlreichen teilnehmenden Betrieben.