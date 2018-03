Von freundschaftlicher Bande und schusssicheren Westen

Landrat Heiko Schmid hat bei der feierlichen Verpflichtung des wiedergewählten Schussenrieder Bürgermeisters Achim Deinet die engen Verbindungen zwischen dem Landkreis und dieser Stadt hervorgehoben sowie „ein festes Band auch zwischen uns persönlich“. Deshalb sei er hierher zur Einsetzung gekommen, was er sonst nur macht, wenn das Personal an der Rathausspitze wechselt.

Schmid sagte, dass die ersten Begegnungen zwischen ihm und Deinet „nicht ganz einfach“ gewesen seien; er habe diesen aber bald als integer und als „einen feinen Kerl“ schätzen gelernt. Der Bürgermeister könne mit dem Florett fechten, bei der Verfolgung seiner Ziele „aber auch ein wahrer Dickschädel im besten Sinne“ sein, sagte Schmid. Die Stadt habe sich in Deinets erster Amtszeit „sehr positiv entwickelt“. Die Infrastruktur sei für eine Stadt dieser Größe „beachtlich“. Zur Erfolgsbilanz, soweit nicht bereits erwähnt, zählte Schmid die Rekordzahl an Arbeitsplätzen in der Stadt; dieses Jahr kommen bei Liebherr übrigens 100 weitere dazu. Auch im Kreistag sei Deinet ein geschätzter Sachwalter der Interessen des Raums Bad Schussenried, verliere dabei aber nie das Gesamtwohl des Kreises aus dem Auge. Sein Sachverstand als studierter Forstwirt tue dem Kreis bei allen grünen Themen gut, sagte Schmid.

Der Buchauer Bürgermeister Peter Diesch gratulierte für den Gemeindetag und namens der Bürgermeisterkollegen, die in großer Zahl gekommen waren. In den vergangenen acht Jahren habe sich das Verhältnis zwischen Bad Schussenried und Bad Buchau „deutlich entspannt“. Inzwischen könne er sich, sagte Diesch in seiner humorvollen Ansprache mit einem deutlichen Augenzwinkern, als Buchauer „ohne schusssichere Weste in Bad Schussenried bewegen“. Die Konkurrenz beschränke sich heute auf den Fußball, wozu Deinet nicht für alle im Saal hörbar einwarf: „Aber da ist Bad Schussenried vorne.“

Ganz im Ernst erinnerte Diesch an die gemeinsame Linie bei der Tourismusvermarktung. Nicht nur auf die beiden Nachbarstädte dürfte sein Hinweis gemünzt sein, „dass viele Aufgaben nur gemeinsam“ zu erfüllen seien, etwa bei Schulen oder interkommunalen Gewerbegebieten.

Die Feier im Bibliothekssaal wurde von Manuela Stolz (Oboe) und Kirchenmusikdirektor Matthias Wolf musikalisch bereichert. Unter den Gästen waren Vertreter des gesamten Spektrums des öffentlichen Lebens, auch der Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger.