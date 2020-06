Vom Pferd über Dampfkraft bis zum Dieselmotor

Im Oberschwäbischen Museumsdorf Kürnbach ist am Sonntag, 14. Juni 2020, zu sehen, wie mit Muskelkraft, Dampfmaschine und Dieselmotor früher landwirtschaftliche Arbeiten verrichtet wurden. Auch wenn das Kürnbacher Dampffest in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen muss, können die Besucher am Sonntag die Kürnbacher Dampfmaschine von 1912, Marke „Assmann & Stockder“, in Aktion erleben.

Die Kraft des Dampfes treibt auf beeindruckende Weise die historische Dreschmaschine an – früher ein alltägliches Bild auf den Höfen Oberschwabens, heute ein echter Hingucker. Die Vorführungen finden um 11.30 Uhr und 12.30 Uhr sowie um 14.30 Uhr und 15.30 Uhr statt.

Bevor die Dampfkraft Ende des 19. Jahrhunderts allerorts Einzug hielt, wurden mechanische Arbeiten oft mithilfe der Muskelkraft der Tiere verrichtet. Die Besucher erleben von 11 Uhr an immer zur vollen Stunde das Pferd Konrad Reichles am historischen Göpel – einer Kraftübertragungsmaschine, die früher zahlreiche stationäre Maschinen wie zum Beispiel Schrotmühlen antrieb.

Den Weg in die Moderne ebnete der Dieselmotor. Einen solchen hat die selbstfahrende Museums-Bandsäge mit ihrem Transmissionsantrieb, der sowohl Säge als auch Holzspalter mit Energie versorgt. Hubert Kling aus Kißlegg zeigt ganztägig die schweißtreibende Arbeit und kann den Besuchern so manches Detail erklären.

Wie jeden Sonntag wird das historische Backhäusle des Museumsdorfs angefeuert, und Bäcker Reiner Schowald holt Dennete und andere Köstlichkeiten aus dem Ofen. Auch der Kässpätzlestand Dressel ist wieder vor Ort und versorgt die Besucher mit schwäbischen Köstlichkeiten wie Schupfnudeln.