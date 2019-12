Zum 60. Mal findet die Volkstanzwoche der AG Sing Tanz Spiel in diesem Jahr statt. Bis zum 5. Januar treffen sich im Humboldt-Jugendgästehaus in Bad Schussenried mehr als 150 Teilnehmer, um zu tanzen, zu singen, Musik zu machen, zu werken, Neues zu lernen und gemeinsam Spaß zu haben. Am Musikantenabend am 3. Januar sind auch Gäste bei der Volkstanzwoche willkommen.

Die Tänzer kommen aus ganz Baden-Württemberg, Bayern und Deutschland, sowie Österreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden, Schweden und sogar Australien. Sie sind zwischen 0 und 90 Jahren alt. Vier Tanzreferenten – Sture Göransson aus Schweden, Erwin Luttmann aus Norddeutschland, Martin Haugg aus Augsburg und der Gesamtleiter Klaus Fink aus Sulz am Neckar – bringen den Teilnehmern überlieferte Tänze und auch manch neueren im alten Gewand bei oder frischen diese mit ihnen auf. Walzer, Polka, Rheinländer, Zwiefache – viele Paartänze, aber auch Mehrpaartänze, Partnerwechseltänze oder Kettentänze sind dabei. Die einen kommen eher ruhig daher, die anderen mit viel Schwung und bringen die Tanzenden schnell aus der Puste und ins Schwitzen. Getanzt wird immer zur Livemusik der Lehrgangsmusikanten.