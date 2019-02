Die Volksbank Ulm-Biberach unterstützt die Ortsgruppe Bad Schussenried des Roten Kreuzes mit 1000 Euro. Die Spende dienst der Anschaffung von Schutzhelmen für die Helfer des DRK.

Die Ehrenamtlichen begeben sich bei Einsätzen sich oftmals selbst in Gefahr. Die alten Helme waren in die Jahre gekommen, heißt es in einer Mitteilung der Bank. Mit den neuen seien die Einsatzkräfte künftig wieder „gut behütet“.

„Wir bedanken uns für das außerordentliche Engagement der Helfer, die sich bei ihren täglichen Einsätzen oftmals selbst in Gefahr begeben“, sagte Peter Weggenmann, Leiter Privat- und Geschäftskunden der Volksbank in Biberach, bei der Scheckübergabe gemeinsam mit seinem Kollegen Dominik Seeburger, Leiter Retail und Kundenservice. Mit ihrer Spende will die Genossenschaftsbank einen Beitrag zur Sicherheit der Rotkreuzler leisten.