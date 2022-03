Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Dieses Fazit zog die erste Vorsitzende des Vereins Skilanglauf-Loipe Atzenberger Höhe Christa Creutzfeldt bei der Mitgliederversammlung. In einem Rückblick auf die Loipensaison 2020/21 mit herrlichem Schnee und vielen Sonnentagen vor allem im Januar 2021 wurde deutlich, welchen Zuspruch die Loipe auf dem Atzenberg erhielt, weil Lockdown und Absage fast aller Freizeitaktivitäten nicht mehr viele Spielräume ließ. Der Zuwachs an mehr als 35 Mitgliedern war ein erfreulicher Effekt für den Verein.

Die Langlaufsaison 2021/22 dagegen hat fast nicht stattgefunden. Schnee für anderthalb Tage Anfang Dezember 2021, dann waren die Temperaturen zu warm, der Schnee zu nass oder zu wenig, um Spuren zu ziehen. Das sei deshalb bedauerlich, weil viele Neuerungen vorgenommen wurden: Ein neues Sponsoringkonzept brachte 21 Sponsoren, die Werbeauftritte buchten, der Loipenplan wurde aktualisiert und neu aufgelegt, fünf Holz-Dreifüße im Loipennetz mit Loipenplan, Informationen zur Atzenberger Höhe und den FIS-Regeln Skilanglauf aufgestellt, eine neue interaktive Homepage mit Loipenzustandsberichten sowie Internetauftritte auf Facebook und Instagram erstellt, Spendenmöglichkeit über QR-Code geschaffen und die Beschilderung verbessert.

Ein Höhepunkt der Versammlung waren die Jubiläen, die eigentlich 2021 gefeiert werden sollten: 10 Jahre Aufstellung des 3-Landkreis-Steins, 10 Jahre technische Patenschaft von Rolf Rimmele, 40 Jahre Roles Loipe. 1980 stellte Roland Roth im Rat der Stadt Bad Schussenried einen Antrag auf Anschaffung eines Schneemobils, um auf der Atzenberger Höhe eine Loipe anzulegen. Als ein Jahr später der Wunsch von der Kurverwaltung erfüllt wurde, übernahm er das Spuren, war jahrzehntelang allein dafür zuständig und scharte Gleichgesinnte um sich, die mit ihm 2004 den Verein Skilanglauf-Loipe Atzenberger Höhe e.V. gründeten. Unterhaltsam ließ er in seinem Vortrag die Gäste teilhaben an dieser Zeit. Weil Roland Roth sich ein wenig aus dem Spuren und aus den operativen Geschäften des Vereins zurückziehen möchte, wurde er in das Amt des Vereinspräsidenten gewählt.

Nachfolger von Roland Roth als 2. Vorsitzender ist Carsten Hoffmann. Josef Fuchshuber, maßgeblich mitwirkend bei der Erstellung der Loipenpläne, gibt aus privaten Gründen das Amt als Beisitzer auf und wird ersetzt durch Florian Vögtle. Alle übrigen Vorstandsmitglieder wurden wiedergewählt.