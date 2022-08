Vandalismus an einer Grillstelle in Bad Schussenried

An einer Grillstelle haben Unbekannte am Wochenende ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen. Nach Angaben der Polizei entdeckte ein Zeuge am Montagmittag an der Grillstelle Gewann Katzenbuckel, die zwischen Bad Schussenried und dem Teilort Hopferbach in unmittelbarer Nähe des Bikeparks liegt, das beschädigte Toilettenhaus. Zwischen Freitag um 12 Uhr und Montag um 11.45 Uhr hatten laut Polizei Unbekannte die Türen zu dieser Toilette und zu einem Geräteraum eingetreten. In der Toilette wurde das WC zertrümmert. Die Unbekannten schlugen mit einem Werkzeug auf einen Betontisch ein, sodass die Ecken abbrachen. Darüber hinaus wurde der gesamte Grillplatz vermüllt zurückgelassen. Offensichtlich hatten die Täter dort eine Party gefeiert und Holzwerkzeuge zur Befeuerung der Grillstelle benutzt. Zurück blieb ein Schaden von etwa 1000 Euro. Der Polizeiposten Bad Schussenried sicherte die Spuren und nahm die Ermittlungen auf.