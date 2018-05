Unterwegs auf der Jagd mit dem Hegering Bad Schussenried

Unter dem Thema „Bock auf Jagd?“ hat der Hegering Bad Schussenried am Samstagabend zu einer Infoveranstaltung eingeladen. Die Interessenten konnten dabei die Jäger des Hegerings auf dem Ansitz begleiten.

Marko Ziller rupft eine Handvoll Gras von der Wiese und wirft es in die Höhe. Damit will der Hegeringleiter die Windrichtung feststellen. Es ist windstill. Am Rande der mehrere hektargroßen Grundstücke sind drei Hochsitze aufgestellt. Ziller entscheidet sich für den mit Blickrichtung nach Westen. „Das Gewehr darf erst geladen werden, wenn wir auf der Kanzel sind“, sagt Marko Ziller.

Auf der Kanzel angekommen umgibt ihn eine ruhige Idylle, im Wald ist noch das letzte Gezwitscher einiger Vögel zu hören und im Westen neigt sich die Sonne über dem Wald zum Untergang. Der Hegeringleiter hat den vom Wald ausgehenden Schatten auf der Wiese im Blick. „Dort wo noch die Sonne auf die Wiese scheint, traut sich kein Wild aus dem Wald heraus“, folgert er flüsternd. Es ist eine gute Stunde vergangen, als sich am Waldrand in 300 Metern Entfernung auf der Wiese drei Punkte bewegen. Marko Ziller greift zum Fernglas. „Es sind zwei Rehgeißen und ein Kitz“ sagt der Jäger, „und diese sind für uns tabu“. Die Rehe verschwinden wieder und am anderen Waldrand sind zwei Geißen mit dem Fernglas erkennbar, aber auch sie verschwinden rasch. Dieses Naturschauspiel wiederholt sich ein paar Mal. Ziller lehnt sich im Hochsitz zurück und genießt die Stille der Natur. „Ich muss nicht immer etwas schießen.“ Jagd bedeute für ihn auch Ruhe, eine Auszeit vom Alltag als Polizeibeamter.

Jüngste Jägerin gerade 23 Jahre alt

Das Klischee von der Jagd als Freizeitbeschäftigung alter in Loden gekleideter Männer sei überholt. Die Jägerschaft werde jünger und weiblicher, resümiert der Hegeringleiter. „Früher gehörte man unter 40 Jahren noch zu den Jungjägern.“ Inzwischen entdeckten immer mehr junge Anhänger die Jagd und vor allem Frauen seien davon begeistert. So jagt die 23-jährige Jana Spinninger seit vier Jahren und ist das jüngste Mitglied des Hegerings Bad Schussenried. Sie sei in einer Jägerfamilie groß geworden „und das Jagdblut habe ich von meinem Papa“, verrät Jana schmunzelnd.

Jung wie alt aber treiben aktuelle Themen um, bei denen auch die Jägerschaft gefragt sei. Früher sei der Mensch gezwungen gewesen, zu jagen. Wildtiere waren Grundnahrungsmittel und Hauptlieferant von Proteinen. Heute stehe die Regulierung der Wildbestände im Fokus, wie etwa bei den Wildschweinen. Die Tiere seien Allesfresser und sehr anpassungsfähig, erzählt Ziller. „Durch den vermehrten Maisanbau hat die Population stark zugenommen“. In der Regel kämen die Jäger mit den Landwirten wegen der Schäden durch Wildschweine jedoch gut zu recht. Die Sauen seien intelligente und soziale Tiere, die sich gut an die Lebensbedingen anpassen. Sie würden immer intelligenter und lebten dann länger, „die ‚Dummen’ schießen wir vorher ab“, sagt Marko Ziller schmunzelnd.

Problematisch sei auch der Wolf: Der Wolf komme, damit müsse man in weiterer Zukunft auch in unserer Region rechnen, aber das sei auch eine Frage der Politik.

Kritik an Joggern

Ein Problem, das derzeit noch nicht so richtig wahrgenommen werde, sei die afrikanische Schweinepest, „aber da gibt es schon Pläne in der Schublade“, so Ziller. Die Pest habe sich von den Staaten im Baltikum über Polen und der Tschechei ausgebreitet. „Das sind pro Jahr etwa 25 Kilometer nach Westen, dann wissen wir, wo sie in zehn Jahren ist“. In Russland gebe es sie laut Präsident Putin nicht, sagte Marko Ziller und lacht.

Kritik äußert Ziller auch an den Joggern, die nachts im Wald unterwegs seien. „Das ist einfach ärgerlich“, sagt er. Die Jogger behaupten, dass sie gerne und viel in der Natur wären, „aber eine Esche können sie nicht von einer Fichte unterscheiden“.

Nach gut zwei Stunden tritt Ziller den Heimweg an. Einen Rehbock hat er heute nicht zu Gesicht bekommen, dafür aber den Sonnenuntergang und die Ruhe im Wald genossen.